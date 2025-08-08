Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Підтяжка грудей без огляду онколога призвела до поширення пухлини – прокуратура Києва

Головне
  • У вересні 2024 року киянка звернулася до приватної клініки для проведення підтяжки молочних залоз. Вже через два дні їй призначили операцію без відповідного обстеження.
  • Дії лікаря кваліфіковано як неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.
підтяжка грудей без огляду онколога
Фото: Pixabay

В одній з приватних клінік Києва жінці провели підтяжку грудей без огляду онколога. В результаті злоякісні новоутворення поширилися в молочних залозах. Лікарю повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Підтяжка грудей без огляду онколога: що відомо

Співробітники Шевченківської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Києва, який провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією.

– Його дії кваліфіковані як неналежне виконання лікарем професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України), – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що у вересні 2024 року киянка звернулася до приватної клініки для проведення підтяжки молочних залоз. Вже через два дні їй призначили операцію.

Встановлено, що в ході підготовки до хірургічного втручання під час УЗД у пацієнтки були виявлені пухлини, проте їх належним чином не дослідили.
Зокрема, жінку не оглянув хірург-онколог, їй не провели мамографію і КТ.

У той же час, наявність фіброзно-кістозного захворювання молочних залоз і онкологічного захворювання є одним із протипоказань для операцій з корекції молочних залоз, оскільки втручання в пухлинну тканину призводить до поширення злоякісних новоутворень.

Відзначається, що дії пластичного хірурга спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки у вигляді поширення злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби.

Прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення лікаря від посади.

Джерело: Київська міська прокуратура

Пов'язані теми:

ОнкологіяПластична операціяПрокуратура
