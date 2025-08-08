Підтяжка грудей без огляду онколога призвела до поширення пухлини – прокуратура Києва
- У вересні 2024 року киянка звернулася до приватної клініки для проведення підтяжки молочних залоз. Вже через два дні їй призначили операцію без відповідного обстеження.
- Дії лікаря кваліфіковано як неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.
В одній з приватних клінік Києва жінці провели підтяжку грудей без огляду онколога. В результаті злоякісні новоутворення поширилися в молочних залозах. Лікарю повідомлено про підозру.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Підтяжка грудей без огляду онколога: що відомо
Співробітники Шевченківської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Києва, який провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією.
– Його дії кваліфіковані як неналежне виконання лікарем професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України), – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі розповіли, що у вересні 2024 року киянка звернулася до приватної клініки для проведення підтяжки молочних залоз. Вже через два дні їй призначили операцію.
Встановлено, що в ході підготовки до хірургічного втручання під час УЗД у пацієнтки були виявлені пухлини, проте їх належним чином не дослідили.
Зокрема, жінку не оглянув хірург-онколог, їй не провели мамографію і КТ.
У той же час, наявність фіброзно-кістозного захворювання молочних залоз і онкологічного захворювання є одним із протипоказань для операцій з корекції молочних залоз, оскільки втручання в пухлинну тканину призводить до поширення злоякісних новоутворень.
Відзначається, що дії пластичного хірурга спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки у вигляді поширення злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби.
Прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення лікаря від посади.
Джерело: Київська міська прокуратура