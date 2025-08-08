Підтяжка грудей без огляду онколога призвела до поширення пухлини – прокуратура Києва

Головне У вересні 2024 року киянка звернулася до приватної клініки для проведення підтяжки молочних залоз. Вже через два дні їй призначили операцію без відповідного обстеження.

Дії лікаря кваліфіковано як неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

В одній з приватних клінік Києва жінці провели підтяжку грудей без огляду онколога. В результаті злоякісні новоутворення поширилися в молочних залозах. Лікарю повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Підтяжка грудей без огляду онколога: що відомо

Співробітники Шевченківської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Києва, який провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією.

– Його дії кваліфіковані як неналежне виконання лікарем професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України), – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що у вересні 2024 року киянка звернулася до приватної клініки для проведення підтяжки молочних залоз. Вже через два дні їй призначили операцію.

Встановлено, що в ході підготовки до хірургічного втручання під час УЗД у пацієнтки були виявлені пухлини, проте їх належним чином не дослідили.

Зокрема, жінку не оглянув хірург-онколог, їй не провели мамографію і КТ.

У той же час, наявність фіброзно-кістозного захворювання молочних залоз і онкологічного захворювання є одним із протипоказань для операцій з корекції молочних залоз, оскільки втручання в пухлинну тканину призводить до поширення злоякісних новоутворень.

Відзначається, що дії пластичного хірурга спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки у вигляді поширення злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби.

Прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення лікаря від посади.

Джерело: Київська міська прокуратура

