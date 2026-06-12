За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 300 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 570-е сутки полномасштабной войны превысили 1,380 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери РФ на 12 июня 2026 года

  • личного состава – около 1 380 120 (+1 300);
  • танков – 12014 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 728 (+1);
  • артиллерийских систем – 43 865 (+78);
  • РСЗО – 1 861 (+2);
  • средств ПВО – 1417 (+1);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1636 (+8);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218);
  • крылатых ракет – 4 733;
  • кораблей/катеров – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 105850 (+352);
  • специальной техники – 4280 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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