За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 300 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 570-е сутки полномасштабной войны превысили 1,380 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери РФ на 12 июня 2026 года

личного состава – около 1 380 120 (+1 300);

танков – 12014 (+4);

боевых бронированных машин – 24 728 (+1);

артиллерийских систем – 43 865 (+78);

РСЗО – 1 861 (+2);

средств ПВО – 1417 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1636 (+8);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218);

крылатых ракет – 4 733;

кораблей/катеров – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 105850 (+352);

специальной техники – 4280 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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