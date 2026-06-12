Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 12 июня: ликвидировано еще 1300 оккупантов, 78 артсистем и 2 218 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 300 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 570-е сутки полномасштабной войны превысили 1,380 млн человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери РФ на 12 июня 2026 года
- личного состава – около 1 380 120 (+1 300);
- танков – 12014 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 728 (+1);
- артиллерийских систем – 43 865 (+78);
- РСЗО – 1 861 (+2);
- средств ПВО – 1417 (+1);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1636 (+8);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218);
- крылатых ракет – 4 733;
- кораблей/катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 105850 (+352);
- специальной техники – 4280 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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