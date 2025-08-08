В одном из штатов США принят закон об ограничение использования ИИ в психотерапии

Главное Подписанный губернатором Иллинойса закон призван защитить потребителей от услуг нелицензированных или неквалифицированных специалистов.

Закон позволяет использовать ИИ для административных и дополнительных вспомогательных услуг.

Губернатор американского штата Иллинойс Дж. Б. Прицкер подписал закон, ограничивающий использование искусственного интеллекта (ИИ) в терапевтических и психотерапевтических услугах.

Как закон об ограничении ИИ защищает пациентов

Закон об оздоровлении и надзоре за психологическими ресурсами запрещает использование искусственного интеллекта для обеспечения психического здоровья и принятия терапевтических решений.

При этом закон позволяет использовать искусственный интеллект для административных и дополнительных вспомогательных услуг для лицензированных специалистов по психическому здоровью.

— Целью данного Закона является защита лиц, обращающихся за терапевтическими или психотерапевтическими услугами, путем обеспечения того, чтобы эти услуги предоставляли квалифицированные, лицензированные или сертифицированные специалисты, — говорится в законе.

Речь идет о защите потребителей от нелицензированных или неквалифицированных поставщиков, включая нерегулируемые системы ИИ, одновременно уважая индивидуальный выбор и доступ к поддержке психического здоровья на уровне общины и на основе веры.

В своем заявлении секретарь Департамента финансового и профессионального регулирования Иллинойса (IDFPR) Марио Трето заявил, что жители Иллинойса заслуживают качественной медицинской помощи от настоящих, квалифицированных специалистов.

— Медицинская помощь не должна исходить от компьютерных программ, собирающих информацию со всех уголков Интернета, чтобы генерировать ответы, вредящие пациентам, — отметил Марио Трето.

По его словам, законодательство имеет целью защитить благополучие жителей Иллинойса, обеспечивая предоставление услуг психического здоровья квалифицированными специалистами, которые предоставляют приоритет по уходу за пациентами.

