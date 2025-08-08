Укр Рус
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

В одном из штатов США принят закон об ограничение использования ИИ в психотерапии

Главное
  • Подписанный губернатором Иллинойса закон призван защитить потребителей от услуг нелицензированных или неквалифицированных специалистов.
  • Закон позволяет использовать ИИ для административных и дополнительных вспомогательных услуг.
ШІ і медична допомога
Фото: Pexels

Губернатор американского штата Иллинойс Дж. Б. Прицкер подписал закон, ограничивающий использование искусственного интеллекта (ИИ) в терапевтических и психотерапевтических услугах.

Как закон об ограничении ИИ защищает пациентов

Закон об оздоровлении и надзоре за психологическими ресурсами запрещает использование искусственного интеллекта для обеспечения психического здоровья и принятия терапевтических решений.

При этом закон позволяет использовать искусственный интеллект для административных и дополнительных вспомогательных услуг для лицензированных специалистов по психическому здоровью.

— Целью данного Закона является защита лиц, обращающихся за терапевтическими или психотерапевтическими услугами, путем обеспечения того, чтобы эти услуги предоставляли квалифицированные, лицензированные или сертифицированные специалисты, — говорится в законе.

Речь идет о защите потребителей от нелицензированных или неквалифицированных поставщиков, включая нерегулируемые системы ИИ, одновременно уважая индивидуальный выбор и доступ к поддержке психического здоровья на уровне общины и на основе веры.

В своем заявлении секретарь Департамента финансового и профессионального регулирования Иллинойса (IDFPR) Марио Трето заявил, что жители Иллинойса заслуживают качественной медицинской помощи от настоящих, квалифицированных специалистов.

— Медицинская помощь не должна исходить от компьютерных программ, собирающих информацию со всех уголков Интернета, чтобы генерировать ответы, вредящие пациентам, — отметил Марио Трето.

По его словам, законодательство имеет целью защитить благополучие жителей Иллинойса, обеспечивая предоставление услуг психического здоровья квалифицированными специалистами, которые предоставляют приоритет по уходу за пациентами.

ШІ Штучний інтелект

Источник: MobiHealthNews

