В одному зі штатів США ухвалено закон про обмеження використання ШІ в психотерапії

Закон дозволяє використовувати ШІ для адміністративних і додаткових допоміжних послуг.

Губернатор американського штату Іллінойс Дж. Б. Пріцкер підписав закон, що обмежує використання штучного інтелекту (ШІ) в терапевтичних і психотерапевтичних послугах.

Як закон про обмеження ШІ захищає пацієнтів

Закон про оздоровлення та нагляд за психологічними ресурсами забороняє використання штучного інтелекту для забезпечення психічного здоров’я та прийняття терапевтичних рішень.

При цьому закон дозволяє використовувати штучний інтелект для адміністративних та додаткових допоміжних послуг для ліцензованих фахівців з психічного здоров’я.

– Метою цього Закону є захист осіб, які звертаються за терапевтичними або психотерапевтичними послугами, шляхом забезпечення того, щоб ці послуги надавали кваліфіковані, ліцензовані або сертифіковані фахівці, – йдеться в законі.

Йдеться про захист споживачів від неліцензованих або некваліфікованих постачальників, включаючи нерегульовані системи ШІ, одночасно поважаючи індивідуальний вибір і доступ до підтримки психічного здоров’я на рівні громади та на основі віри.

У своїй заяві секретар Департаменту фінансового та професійного регулювання Іллінойсу (IDFPR) Маріо Трето заявив, що жителі Іллінойсу заслуговують на якісну медичну допомогу від справжніх, кваліфікованих фахівців.

– Медична допомога не повинна походити від комп’ютерних програм, які збирають інформацію з усіх куточків Інтернету, щоб генерувати відповіді, що шкодять пацієнтам, – зазначив Маріо Трето.

За його словами, законодавство має на меті захистити благополуччя жителів Іллінойсу, забезпечуючи надання послуг психічного здоров’я кваліфікованими фахівцями, які надають пріоритет догляду за пацієнтами.

