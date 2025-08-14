Тигровый комар в Украине: что о нем известно и чем он опасен
Маленький, полосатый и очень опасный — из Азии тигровый комар активно распространяется по Европе и уже появился в Украине.
Что это за насекомое и чем оно отличается от своих сородичей изданию Телеграф объяснил энтомолог Евгений Халаим.
Тигровый комар: что известно
Тигровый комар получил свое название из-за характерных черно-белых полос на теле и лапках
Родиной является Юго-Восточная Азия, но из-за климатических изменений он распространился по всему миру в районах, где раньше комаров не наблюдали.
Впервые тигровый комар в Украине был зафиксирован в Крыму, а затем начал появляться в южных регионах с благоприятным климатом.
Он легко приспосабливается к городской жизни, выбирая в качестве жилища открытые бочки с водой, цветочные горшки, даже крышки от бутылок после дождя.
Причем в отличие от обычных комаров, активных преимущественно вечером и ночью, тигровый комар кусает даже утром и днем.
Тигровый комар опасен, ведь он переносит вирусы денге, Зика, чикунгунья, желтой лихорадки и некоторых видов энцефалитов. В общем, он способен стать переносчиком более 20 вирусов.
Укус тигрового комара у чувствительных людей может вызвать не только аллергию, зараженные рискуют получить поражения головного мозга.
Укус тигрового комара: как защититься
Чтобы обезопасить себя от укусов, следует соблюдать следующие рекомендации:
- Использовать репелленты: средства, отпугивающие насекомых, особенно днем.
- Защитить дом: установить москитные сетки на окна и двери, а также важно убрать со двора и балконов емкости с водой, например, ведра, цветочные горшки и старые шины.
- Носить защитную одежду: светлая одежда с длинными рукавами и брюки помогут уменьшить количество открытых участков тела.