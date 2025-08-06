Вірус чикунгунья шириться світом: що про нього відомо, симптоми та як передається

Спалах вірусу чикунгунья, який переноситься комарами, виявили у китайській провінції Гуандун. Кількість заражень стрімко зростає – від липня вже зафіксовано понад 7000 випадків. Також спалах захворювання зафіксовано у Болівії, Південна Америка та країнах та території регіону Індійського океану Мадагаскар, Маврикій, Майотта, Реюньйон, Сомалі та Шрі-Ланка.

Що таке вірус Чикунгунья та які він має симптоми – читайте далі.

Чикунгунья: що відомо про спалах вірусу

Як пише Axios, більшість випадків захворювання на чикунгунью було зареєстровано у Фошані, місті провінції Гуандун з населенням близько 7,8 млн людей. Там за останній тиждень зафіксовано 3 тис. випадків зараження вірусом.

Зараз дивляться

Крім Фошаня, спалахи інфекції зафіксували ще у 12 містах провінції. До того ж, 4 серпня Гонконг повідомив про перший випадок зараження. Там після подорожі до Фошаня у 12-річного хлопчика з’явилися лихоманка та висип.

Вірус чикунгунья: що це

Це захворювання передається людям через укуси інфікованих комарів роду Aedes. Протягом тижня після укусу зазвичай з’являються перші симптоми.

Симптоми чикунгунья

Найпоширенішими симптомами чикунгунії є лихоманка та біль у суглобах. Інші симптоми можуть включати головний біль, біль у м’язах, набряк суглобів та висип.

Важкі симптоми та смертельні випадки від чикунгунії трапляються рідко та зазвичай трапляються у маленьких дітей або людей похилого віку з іншими супутніми проблемами зі здоров’ям, зазначає ВООЗ.

Варто зауважити, що вірус не передається від людини до людини — він поширюється лише через укуси комарів, які переносять інфекцію від однієї особи до іншої.

Найчастіше спалахи чикунгуньї трапляються у країнах Південної, Південно-Східної Азії та Африки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.