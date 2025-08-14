Тигровий комар в Україні: що про нього відомо і чим небезпечний
Маленький, смугастий і дуже небезпечний – з Азії тигровий комар активно поширюється Європою й уже з’явився в Україні.
Що це за комаха і чим вона відрізняється від своїх сородичів, виданню Телеграф пояснив ентомолог Євген Халаїм.
Тигровий комар: що відомо
Тигровий комар отримав свою назву через характерні чорно-білі смуги на тілі та лапках.
Батьківщиною є Південно-Східна Азія, але через кліматичні зміні він поширився по всьому світові у районах, де раніше комарів не спостерігали.
Тигровий комар в Україні вперше був зафіксований в Криму, а згодом почав з’являтися в інших регіонах зі сприятливим для нього кліматом.
Він легко пристосовується до міського життя, вибираючи домівкою відкриті бочки з водою, квіткові горщики, навіть кришки від пляшок після дощу.
Причому на відміну від звичайних комарів, активних переважно ввечері та вночі, тигровий комар кусає навіть вранці і вдень.
Тигровий комар небезпечний, адже переносить віруси денге, Зіка, чикунгунья, жовтої гарячки та деяких видів енцефалітів. Загалом він здатний стати кур’єром понад 20 вірусів.
Укус тигрового комара в чутливих людей може викликати не тільки алергію, заражені ризикують отримати серйозні ускладнення, як-от пошкодження головного мозку.
Укус тигрового комара: як захиститися
Щоб убезпечити себе від укусів, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- Використовувати репеленти: засоби, що відлякують комах, особливо вдень.
- Захистити дім: встановити москітні сітки на вікна та двері, а також важливо прибрати з двору та балконів ємності з водою, наприклад відра, квіткові горщики та старі шини.
- Носити захисний одяг: світле вбрання з довгими рукавами та штани допоможуть зменшити кількість відкритих ділянок тіла.