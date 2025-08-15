Напитки в стеклянных бутылках содержат микропластик: что выяснили ученые

Главное Ученые выяснили, откуда именно микропластик попадает в стеклянные бутылки.

В каких напитках в стеклянных емкостях больше всего пластика.

Эксперты наши способ снизить количество микропластика в стеклянной таре.

Команда французских ученых в ходе исследования обнаружила в стеклянных бутылках с газировкой, пивом и вином больше микропластика, чем в пластиковой таре.

Речь идет о крошечных, невидимых частицах пластика в воздухе, которым мы дышим, в пище, которую мы едим, а также в организме человека.

Микропластик в стеклянных бутылках: что показало исследование

Сообщается, что ученые выявили в среднем около 100 частиц микропластика на литр в стеклянных бутылках с безалкогольными напитками, лимонадом, холодным чаем и пивом. Это в 5–50 раз превышает показатель, обнаруженный в пластиковых бутылках или металлических банках.

— Мы ожидали противоположного результата, — призналась одна из авторов исследования, аспирант Изелин Чайб.

Однако, по ее словам, в ходе научного эксперимента было замечено, что частицы, выходящие из образцов стекла, имели ту же форму, цвет и полимерный состав (следовательно, тот же пластик), что и краска на внешней стороне крышек, которыми запечатывают стеклянные бутылки.

Отмечается, что на краске на крышках также были крошечные царапины, невидимые невооруженным глазом, вероятно, из-за трения между крышками во время хранения, что может привести к выбросу частиц на поверхность крышек.

В воде, как негазированной, так и газированной, количество микропластика во всех случаях было относительно низким и варьировалось от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках до 1,6 частиц в пластиковых.

В вине также обнаружено мало микропластика — даже в стеклянных бутылках с крышками.

Однако в безалкогольных напитках содержится около 30 частиц микропластика на литр, в лимонаде — 40, а в пиве — около 60.

Французское агентство по безопасности пищевых продуктов ANSES сообщает, что, поскольку контрольного уровня для потенциально токсичного количества микропластика не существует, невозможно сказать, представляют ли эти цифры риск для здоровья.

Однако эксперты отметили, что производители напитков могли бы легко сократить количество микропластика, выделяемого крышками в бутылки.

Агентство протестировало метод очистки, включающий продувку крышек воздухом с последующим ополаскиванием их водой и спиртом, что позволило снизить загрязнение на 60%.

Источник: Phys.org

