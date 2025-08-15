Напої в скляних пляшках містять мікропластик: що з’ясували вчені

Головне Вчені з'ясували, звідки саме мікропластик потрапляє в скляні пляшки.

У яких напоях у скляних ємностях найбільше пластику.

Експерти знайшли спосіб зменшити кількість мікропластику в скляній тарі.

Команда французьких вчених в ході дослідження виявила в скляних пляшках з газованою водою, пивом і вином більше мікропластику, ніж в пластиковій тарі.

Йдеться про крихітні, невидимі частинки пластику в повітрі, яким ми дихаємо, в їжі, яку ми їмо, а також в організмі людини.

Мікропластик у скляних пляшках: що показало дослідження

Повідомляється, що вчені виявили в середньому близько 100 частинок мікропластику на літр у скляних пляшках з безалкогольними напоями, лимонадом, холодним чаєм і пивом. Це в 5-50 разів перевищує показник, виявлений у пластикових пляшках або металевих банках.

– Ми очікували протилежного результату, – зізналася одна з авторів дослідження, аспірантка Ізелін Чайб.

Однак, за її словами, в ході наукового експерименту було помічено, що частинки, що виходять із зразків скла, мали ту ж форму, колір і полімерний склад (отже, той самий пластик), що і фарба на зовнішній стороні кришок, якими запечатують скляні пляшки.

Відзначається, що на фарбі на кришках також були крихітні подряпини, невидимі неозброєним оком, ймовірно, через тертя між кришками під час зберігання, що може призвести до викиду частинок на поверхню кришок.

У воді, як негазованій, так і газованій, кількість мікропластику в усіх випадках була відносно низькою і варіювалася від 4,5 частинок на літр у скляних пляшках до 1,6 частинок у пластикових.

У вині також виявлено мало мікропластику – навіть у скляних пляшках з кришками.

Однак у безалкогольних напоях міститься близько 30 частинок мікропластику на літр, у лимонаді – 40, а в пиві – близько 60.

Французьке агентство з безпеки харчових продуктів ANSES повідомляє, що, оскільки контрольного рівня для потенційно токсичної кількості мікропластику не існує, неможливо сказати, чи становлять ці цифри ризик для здоров’я.

Однак експерти відзначили, що виробники напоїв могли б легко скоротити кількість мікропластику, що виділяється кришками в пляшки.

Агентство протестувало метод очищення, що включає продування кришок повітрям з подальшим ополіскуванням їх водою і спиртом, що дозволило знизити забруднення на 60%.

Джерело: Phys.org

