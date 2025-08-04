Пластик ежегодно наносит ущерб здоровью на $1,5 трлн — исследование

Производство пластика увеличилось более чем в 200 раз с 1950 года и наносит вред здоровью на каждом этапе — от добычи до утилизации.

Об этом, в частности, говорится в обзоре журнала Lancet.

Главный вывод обзора заключается в том, что мир переживает пластиковый кризис, который приводит к заболеваниям и смерти от младенчества до старости и ежегодно наносит ущерб здоровью на сумму не менее $1,5 трлн.

Сейчас смотрят

Каковы масштабы производства пластика: мнение ученых

В документе отмечается, что причиной кризиса стало резкое ускорение производства пластика, которое с 1950 года увеличилось более чем в 200 раз, а к 2060 году, как ожидается, снова почти утроится, превысив миллиард тонн в год.

— В результате резко возросло и загрязнение пластиком: в настоящее время 8 млрд т пластика загрязняют всю планету, от вершины Эвереста до самых глубоких океанических впадин. Менее 10% пластика перерабатывается, — говорится в обзоре.

Отмечается, что пластик представляет опасность для людей и планеты на каждом этапе: от добычи ископаемого топлива, из которого он производится, до производства, использования и утилизации.

Это приводит к загрязнению воздуха, воздействию токсичных химических веществ и проникновению микропластика в организм.

По словам ученых, загрязнение пластиком может даже способствовать размножению комаров-переносчиков болезней, поскольку вода, скопившаяся в пластиковом мусоре, служит благоприятной средой для размножения.

Обзор был опубликован перед шестым и, вероятно, последним раундом переговоров между странами по согласованию юридически обязывающего глобального договора о пластике для борьбы с этим кризисом.

Переговоры сопровождались глубокими разногласиями между более чем 100 странами, поддерживающими ограничение производства пластика, и нефтяными государствами, такими как Саудовская Аравия, которые выступают против этого предложения.

Недавно The Guardian рассказала, как нефтяные государства и лоббисты пластиковой промышленности срывают переговоры.

Влияние пластика на здоровье: что показали исследования

В пластмассах используется более 16 тыс. химических веществ, включая наполнители, красители, антипирены и стабилизаторы.

Анализ показал, что плоды, младенцы и маленькие дети крайне восприимчивы к вредному воздействию пластика, это связано с повышенным риском выкидыша, преждевременных родов и мертворождения, врожденных дефектов, нарушений роста легких, рака у детей и проблем с фертильностью в более позднем возрасте.

Пластиковые отходы часто распадаются на микро- и нанопластик, который попадает в организм человека через воду, пищу и дыхание. Эти частицы были обнаружены в крови, мозге, грудном молоке, плаценте, сперме и костном мозге.

Их влияние на здоровье человека пока мало изучено, но они связаны с инсультами и сердечными приступами, и исследователи заявили о необходимости принятия мер предосторожности.

Пластик часто считают дешевым материалом, но ученые утверждают, что он дорогой, если учитывать ущерб для здоровья. По одной из оценок, ущерб здоровью от всего трех пластиковых химикатов — ПБДЭ, БФА и ДЭГФ — в 38 странах составляет $1,5 трлн в год.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.