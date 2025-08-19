Ученые выяснили, как за 50 лет изменилась выживаемость после рака
- За 50 лет выживаемость после рака выросла вдвое, но разрыв между видами рака с высокой и низкой выживаемостью почти удвоился.
- С 1971 по 2018 годы 10-летняя выживаемость при раке груди выросла с 42% до 76% благодаря скринингу и новым методам лечения.
- При раке поджелудочной, пищевода, желудка и легких 10-летняя выживаемость остается ниже 20% и почти не изменилась с 1970-х.
Число людей, выживающих после рака, значительно возросло за последние 50 лет. Но прогресс неравномерен, а ситуация с некоторыми наиболее тяжелыми формами рака почти не изменилась.
Это показало исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Выживаемость после рака: что известно
Согласно результатам исследования, показатели рака пищевода, желудка и легких мало улучшились. Такая же ситуация с раком поджелудочной железы — только 5% пациентов с таким диагнозом живет в течение 10 лет.
Как объясняют ученые, улучшение выживаемости во многих видах рака произошло благодаря прогрессу в лечении и раннем выявлении болезни.
Примером этого является рак молочной железы, при котором 10-летний уровень выживаемости вырос с 42% до более 76% между 1971 и 2018 годами.
В этот период во многих странах были введены программы скрининга молочной железы, а также появилась таргетная терапия для различных типов рака груди.
А вот виды рака с самыми низкими показателями выживания, как правило, выявить тяжелее всего, они также имеют наименьшее количество вариантов лечения.
В исследовании говорится, что наряду с раком поджелудочной железы к сложным видам относятся рак пищевода, желудка и легких. Для них 10-летний уровень выживаемости все еще ниже 20%, а прогресс с 1970-х годов был незначительным.
Это означает, что разрыв между видами рака с лучшим и худшим уровнем выживания почти удвоился.
Исследователи предупредили, что хотя всеобщая выживаемость продолжает расти, темпы прогресса замедлились в 2010-х годах. Частично в этом обвиняют более долгое ожидание диагностики и лечения.
В то же время международное агентство по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения сообщило, что количество онкологических заболеваний резко возрастет до 2050 года.
Так, в 2022 году зарегистрировано около 20 млн новых случаев рака, 9,7 млн из них — летальные.
Самыми распространенными случаями онкологии в 2022 году стали рак легких, молочных желез и колоректальный рак.
Новые оценки свидетельствуют, что 10 видов рака составляли около двух третей новых случаев и смертей во всем мире в 2022 году. Данные охватывают 185 стран и 36 видов онкозаболеваний.
ВОЗ прогнозирует, что к 2050 году ожидается более 35 млн. новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022-м.
Основными причинами этого есть употребление алкоголя и табака, а также ожирение.