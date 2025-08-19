Ученые выяснили, как за 50 лет изменилась выживаемость после рака

Главное За 50 лет выживаемость после рака выросла вдвое, но разрыв между видами рака с высокой и низкой выживаемостью почти удвоился.

С 1971 по 2018 годы 10-летняя выживаемость при раке груди выросла с 42% до 76% благодаря скринингу и новым методам лечения.

При раке поджелудочной, пищевода, желудка и легких 10-летняя выживаемость остается ниже 20% и почти не изменилась с 1970-х.

Число людей, выживающих после рака, значительно возросло за последние 50 лет. Но прогресс неравномерен, а ситуация с некоторыми наиболее тяжелыми формами рака почти не изменилась.

Это показало исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Выживаемость после рака: что известно

Согласно результатам исследования, показатели рака пищевода, желудка и легких мало улучшились. Такая же ситуация с раком поджелудочной железы — только 5% пациентов с таким диагнозом живет в течение 10 лет.

Сейчас смотрят

Как объясняют ученые, улучшение выживаемости во многих видах рака произошло благодаря прогрессу в лечении и раннем выявлении болезни.

Примером этого является рак молочной железы, при котором 10-летний уровень выживаемости вырос с 42% до более 76% между 1971 и 2018 годами.

В этот период во многих странах были введены программы скрининга молочной железы, а также появилась таргетная терапия для различных типов рака груди.

А вот виды рака с самыми низкими показателями выживания, как правило, выявить тяжелее всего, они также имеют наименьшее количество вариантов лечения.

В исследовании говорится, что наряду с раком поджелудочной железы к сложным видам относятся рак пищевода, желудка и легких. Для них 10-летний уровень выживаемости все еще ниже 20%, а прогресс с 1970-х годов был незначительным.

Это означает, что разрыв между видами рака с лучшим и худшим уровнем выживания почти удвоился.

Исследователи предупредили, что хотя всеобщая выживаемость продолжает расти, темпы прогресса замедлились в 2010-х годах. Частично в этом обвиняют более долгое ожидание диагностики и лечения.

В то же время международное агентство по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения сообщило, что количество онкологических заболеваний резко возрастет до 2050 года.

Так, в 2022 году зарегистрировано около 20 млн новых случаев рака, 9,7 млн из них — летальные.

Самыми распространенными случаями онкологии в 2022 году стали рак легких, молочных желез и колоректальный рак.

Новые оценки свидетельствуют, что 10 видов рака составляли около двух третей новых случаев и смертей во всем мире в 2022 году. Данные охватывают 185 стран и 36 видов онкозаболеваний.

ВОЗ прогнозирует, что к 2050 году ожидается более 35 млн. новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022-м.

Основными причинами этого есть употребление алкоголя и табака, а также ожирение.

Источник : BBC Украина

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.