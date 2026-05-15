За бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого подозревают в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка Династия под Киевом, внесли менее половины залога.

Об этом сообщает Украинская правда и проект Схемы (Радио Свобода).

Какой залог внесли за Ермака

По информации источников, около 30 млн грн залога за Андрея Ермака внес футбольный тренер Сергей Ребров.

Сейчас смотрят

Для освобождения бывшего руководителя Офиса президента из-под стражи внесено чуть больше четверти от определенной судом суммы. Необходимо уплатить еще около 95,4 млн грн, чтобы залог был закрыт полностью.

14 мая стало известно, что Роза Тапанова внесла 8 млн грн залога, адвокат Сергей Свириба – 6,5 млн грн, актер и продюсер Григорий Гришкан – всего 666 грн.

В суде прокуратура настаивала на содержании под стражей с альтернативой внесению залога в размере 180 млн. грн. Однако суд уменьшил эту сумму – до 140 млн залога.

В настоящее время деньги должны вносить на специальный депозитный счет Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), открытый в органах Государственной казначейской службы.

Ранее Андрей Ермак заявил, что будет оспаривать решение ВАКС по мере пресечения.

Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Андрею Ермаку – бывшему руководителю Офиса президента.

После этого НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы по делу о легализации более 460 млн грн во время элитного строительства в Киевской области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.