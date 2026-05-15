В Ужгородском районном ТЦК и СП 15 мая проводятся обыски в рамках уголовного производства по делу о возможном взяточничестве и “продаже” повесток.

Об этом сообщают СМИ.

Обыски в Ужгородском РТЦК: что известно

Утром 15 мая сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции пришли с обысками в Ужгородский районный ТЦК и СП.

Следственные действия проходят как в помещении территориального центра комплектования, так и по месту жительства отдельных лиц.

Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис подтвердила журналистам факт проведения обысков.

По ее словам, правоохранители работают не только в самом ТЦК, но и у двух гражданских лиц, которые ранее работали в территориальном центре комплектования.

В СБУ СМИ подтвердили факт проведения следственных действий и сообщили, что в настоящее время проверяется информация о возможной причастности отдельных должностных лиц к противоправной деятельности.

В спецслужбе уточнили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства по статье 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды.

Более подробную информацию правоохранители пообещали предоставить позже.

В комментарии Украинской правде журналист Виталий Глагола сообщил, что обыски могут касаться вероятной схемы с оформлением повесток.

По его данным, за деньги повестки могли выписывать не на ближайшие даты, а на значительно более поздний срок.

По информации журналиста, обыски проводятся у исполняющего обязанности начальника Ужгородского РТЦК и СП подполковника Николая Мигалейко. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

В то же время в Ужгородском РТЦК и СП отказались комментировать ситуацию журналистам.

По телефону, указанному в соцсетях центра комплектования, заявили, что не уполномочены комментировать обыски, и посоветовали обращаться к руководству.

Напомним, что 6 мая сотрудники СБУ проводили обыски в одном из ТЦК в Днепре.

Тогда правоохранители задержали сотрудника мобилизационного подразделения, которого подозревают в вымогательстве $1 500 у ветерана войны за “помощь” в снятии с воинского учета.

