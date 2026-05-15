В Киеве мужчина угрожал взорвать многоэтажный дом на улице Игоря Турчина в Шевченковском районе. Информация об этом поступила сегодня утром на спецлинию 102.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

По данным правоохранителей, заявитель сообщил о намерении напустить природный газ в квартиру жилого дома и устроить взрыв.

После получения вызова на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, взрывотехники и кинологи столичного главка полиции.

Правоохранители эвакуировали жильцов дома и оперативно перекрыли газоснабжение, чтобы не допустить возможных последствий.

— Оперативники также быстро установили квартиру, в которой находился мужчина. Он заперся внутри помещения и через дверь угрожал нанести себе телесные повреждения, а также заявлял о наличии гранаты, — говорится в сообщении.

Полицейские провели переговоры с мужчиной, после чего он вышел из квартиры.

Нарушителем оказался 40-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В настоящее время мужчину доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Также решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

Напомним, в Запорожье в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв гранаты. В результате детонации погиб один человек, еще двое получили ранения.

