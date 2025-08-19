Продолжительный просмотр коротких видео в TikTok и Instagram может повлечь за собой зависимость, похожую на алкогольную или игровую, и нарушить когнитивные процессы мозга, в частности внимание и память.

К такому выводу пришла команда китайских ученых под руководством профессора Тяньцзинского педагогического университета Цяна Вана.

Как короткие видео влияют на мозг: что известно

Как объяснили ученые, короткие видео в TikTok и Instagram созданы таким образом, чтобы вы не могли остановиться. Каждый свайп дает короткую “дофаминовую подкормку” — химическое вещество, вызывающее чувство удовольствия и мотивации.

Платформы намеренно используют быстрый монтаж, музыку и неожиданный контент, чтобы подпитать этот круг: ожидание следующего мгновенного наслаждения не заканчивается.

Постепенно мозг привыкает к таким стимулам и становится нечувствительным к другим источникам радости. Чтение книги, вкусный ужин или откровенный разговор с другом начинают казаться слишком медленными и скучными.

Ученые подтверждают: изменения в мозге при чрезмерном потреблении коротких видео подобны зависимости от азартных игр или алкоголя — мозг перестраивает восприятие удовольствия, ему все сложнее наслаждаться чем-либо, кроме коротких видео.

Кроме того, выяснилось, что короткие видео влияют на префронтальную кору – центр принятия решений, самоконтроля, концентрации и эмоций. Речь идет о нарушении привычных когнитивных процессов, снижении способности сфокусироваться на одной задаче, запоминать детали разговора, проблемы с сопротивлением искушению снова поскролить.

Привычка листать ленту перед сном, особенно если вас увлекают эмоциональные видео, нарушает циркадные ритмы. Экран светит прямо в ваши глаза, а мгновенный контент держит мозг в состоянии возбуждения, даже когда следует уже переходить ко сну.

В этот момент тормозится выработка мелатонина, а это главный гормон, настраивающий нас на отдых.

Результат – тяжело засыпать, а утром вы чувствуете ментальную “одурь”: информация хуже сохраняется, новое воспринимается медленнее, а сложные мысли даются труднее.

Чтобы уберечь себя, эксперты советуют сознательно устраивать детоксы — определять лимиты экранного времени, делать перерывы и наполнять жизнь разнообразными активностями.

Практикуя цифровую гигиену, вы сохраните легкость мыслей, хорошее настроение и психическое здоровье, не жертвуя удовольствием от современных технологий.

Источник : The Times

