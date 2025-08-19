Залежність, подібна до алкогольної – вчені про перегляд відео у TikTok та Instagram

Головне Налаштування лімітів екранного часу допомагає зберегти психічне здоров'я.

Перегляд коротких відео перед сном може ускладнити засинання та спричинити ментальну втому.

Звичний спосіб розслабитись за допомогою переглядів коротких відео мозок сприймає інакше.

Тривалий перегляд коротких відео у TikTok та Instagram може спричинити залежність, схожу на алкогольну чи ігрову, та порушити когнітивні процеси мозку, зокрема увагу та пам’ять.

Такого висновку дійшла команда китайських учених під керівництвом професора Тяньцзінського педагогічного університету Цяна Вана.

Як короткі відео впливають на мозок: що відомо

Як пояснили вчені, короткі відео у TikTok та Instagram створені таким чином, щоб ви не могли зупинитися. Кожен свайп дає коротке “дофамінове підживлення” – хімічна речовина, що викликає почуття задоволення та мотивації.

Платформи навмисно використовують швидкий монтаж, музику та несподіваний контент, щоб підживити це коло: очікування наступної миттєвої насолоди не закінчується.

Поступово мозок звикає до таких стимулів і стає нечутливим до інших джерел радості. Читання книги, смачна вечеря або відверта розмова з другом починають здаватися надто повільними та нудними.

Вчені підтверджують: зміни в мозку при надмірному споживанні коротких відео подібні до залежності від азартних ігор або алкоголю – мозок перебудовує сприйняття задоволення, йому все складніше насолоджуватися чимось, крім коротких відео.

Крім того, з’ясувалося, що короткі відео впливають на префронтальну кору – центр ухвалення рішень, самоконтролю, концентрації та емоцій. Йдеться про порушення звичних когнітивних процесів, зниження здатності сфокусуватися на одному завданні, запам’ятовувати деталі розмови, проблеми з опором спокусі знову поскролить.

Звичка гортати стрічку перед сном, особливо якщо вас захоплюють емоційні відео, порушує циркадні ритми. Екран світить просто у ваші очі, а миттєвий контент тримає мозок у стані збудження, навіть коли слід переходити до сну.

У цей момент гальмується вироблення мелатоніну, а це головний гормон, який налаштовує нас на відпочинок.

Результат – важко засинати, а вранці ви відчуваєте ментальну “одурь“: інформація гірше зберігається, нове сприймається повільніше, а складні думки даються важче.

Щоб уберегти себе, експерти радять свідомо влаштовувати детокси – визначати ліміти екранного часу, робити перерви та наповнювати життя різноманітними активностями.

Практикуючи цифрову гігієну, ви збережете легкість думок, гарний настрій та психічне здоров’я, не жертвуючи задоволенням від сучасних технологій.

