Невролог Байбин Чэн поделился несколькими способами проверить риск развития деменции. Среди них — простая 10-секундная проверка.

Как проверить риск деменции за 10 секунд: тест от невролога

По словам эксперта, нарушение равновесия отражает раннюю дисфункцию в определенных областях мозга.

— Первый признак — неспособность простоять на одной ноге хотя бы 10 секунд, — говорит Чэн.

Его совет подкрепляется исследованием, опубликованным в журнале Journal of Alzheimer’s Disease в 2009 году, с участием более 680 человек.

Ученые обнаружили, что те, кто не мог простоять на одной ноге в течение пяти секунд, были более подвержены риску снижения когнитивных способностей во время болезни Альцгеймера.

Другое исследование ученых Киотского университета (Япония), проведенное в 2015 году, показало, что балансирование на одной ноге может указывать на риск развития деменции или инсульта у человека.

— Людям, которые плохо держат равновесие на одной ноге, следует уделять особое внимание, поскольку это может указывать на повышенный риск заболеваний головного мозга и снижения когнитивных способностей, — отметил ведущий исследователь Ясухару Табара.

Чэн Бинг добавил четыре других способа проверки риска развития деменции. А именно:

приседания с собственным весом. Неспособность выполнить приседание с собственным весом также может свидетельствовать о снижении когнитивных функций;

воплощение снов в реальность. Если кто-то часто пинается, кричит или бьет своего партнера в постели, это может быть расстройством поведения в фазе быстрого сна (RBD) и является сильным предиктором будущей деменции;

одиночество — связано с повышенным риском деменции из-за хронической активации стрессовых сигнальных путей, усиления воспаления и снижения нейротрофической поддержки, что приводит к ускоренной дегенерации нервов;

сила хвата руки — отражает общую физическую слабость и коррелирует с уменьшением объема мозга и нарушением исполнительных функций.

