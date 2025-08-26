Тест за 10 секунд предсказывает риск развития деменции: что известно
- Невролог рассказал о тесте, который может сделать каждый в течение 10 секунд.
- Ученые неоднократно подтвердили этот тест в ходе исследований.
- Врач также назвал еще четыре признака того, что есть риск развития деменции.
Невролог Байбин Чэн поделился несколькими способами проверить риск развития деменции. Среди них — простая 10-секундная проверка.
Как проверить риск деменции за 10 секунд: тест от невролога
По словам эксперта, нарушение равновесия отражает раннюю дисфункцию в определенных областях мозга.
— Первый признак — неспособность простоять на одной ноге хотя бы 10 секунд, — говорит Чэн.
Его совет подкрепляется исследованием, опубликованным в журнале Journal of Alzheimer’s Disease в 2009 году, с участием более 680 человек.
Ученые обнаружили, что те, кто не мог простоять на одной ноге в течение пяти секунд, были более подвержены риску снижения когнитивных способностей во время болезни Альцгеймера.
Другое исследование ученых Киотского университета (Япония), проведенное в 2015 году, показало, что балансирование на одной ноге может указывать на риск развития деменции или инсульта у человека.
— Людям, которые плохо держат равновесие на одной ноге, следует уделять особое внимание, поскольку это может указывать на повышенный риск заболеваний головного мозга и снижения когнитивных способностей, — отметил ведущий исследователь Ясухару Табара.
Чэн Бинг добавил четыре других способа проверки риска развития деменции. А именно:
приседания с собственным весом. Неспособность выполнить приседание с собственным весом также может свидетельствовать о снижении когнитивных функций;
воплощение снов в реальность. Если кто-то часто пинается, кричит или бьет своего партнера в постели, это может быть расстройством поведения в фазе быстрого сна (RBD) и является сильным предиктором будущей деменции;
одиночество — связано с повышенным риском деменции из-за хронической активации стрессовых сигнальных путей, усиления воспаления и снижения нейротрофической поддержки, что приводит к ускоренной дегенерации нервов;
сила хвата руки — отражает общую физическую слабость и коррелирует с уменьшением объема мозга и нарушением исполнительных функций.
Источник: Express