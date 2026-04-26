СБУ поразила три российских корабля и истребитель МиГ-31 в Крыму
Служба безопасности Украины поразила ряд важных российских военных целей в Крыму, среди которых – три военных корабля, истребитель и объекты противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Поражение военных кораблей, истребителя, объектов ПВО РФ
Отмечается, что ночью бойцы Альфы СБУ успешно атаковали военно-морскую базу Черноморского флота в Севастополе и аэродром Бельбек на временно оккупированной территории Крыма.
Под удары беспилотников Службы безопасности Украины попали:
- большой десантный корабль ВМФ РФ Ямал;
- большой десантный корабль ВМФ РФ Фильченко;
- корабль-разведчик Иван Хурс;
- учебный центр ЧФ РФ Лукомка;
- штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
- РЛС МР-10М1 Мыс-М1;
- самолет МиГ-31 на аэродроме Бельбек;
- технико-эксплуатационная часть аэродрома Бельбек.
Как заявил временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара, каждая такая операция имеет четкую логику, чтобы методически уничтожать ключевые элементы военной инфраструктуры России — флот, авиацию, разведку и ПВО.
По его мнению, речь идет не только о прямых потерях техники, но и о разрушении способности РФ контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. По его словам, эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит полномасштабную войну против Украины.
В субботу, 18 апреля, бойцы Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины поразили сразу три российских военных корабля во временно оккупированном Крыму.