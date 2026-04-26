Служба безопасности Украины поразила ряд важных российских военных целей в Крыму, среди которых – три военных корабля, истребитель и объекты противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что ночью бойцы Альфы СБУ успешно атаковали военно-морскую базу Черноморского флота в Севастополе и аэродром Бельбек на временно оккупированной территории Крыма.

Под удары беспилотников Службы безопасности Украины попали:

большой десантный корабль ВМФ РФ Ямал;

большой десантный корабль ВМФ РФ Фильченко;

корабль-разведчик Иван Хурс;

учебный центр ЧФ РФ Лукомка;

штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

РЛС МР-10М1 Мыс-М1;

самолет МиГ-31 на аэродроме Бельбек;

технико-эксплуатационная часть аэродрома Бельбек.

Как заявил временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара, каждая такая операция имеет четкую логику, чтобы методически уничтожать ключевые элементы военной инфраструктуры России — флот, авиацию, разведку и ПВО.

По его мнению, речь идет не только о прямых потерях техники, но и о разрушении способности РФ контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. По его словам, эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит полномасштабную войну против Украины.

Связанные темы:

