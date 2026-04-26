Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль сообщил, сколько денег нужно Украине
Украина в рамках подготовки к новому отопительному сезону требует не менее €5,4 млрд.
Об этом во время заседания Ukraine Energy Coordinating Group (Энергетический Рамштайн) сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Подготовка Украины к зиме: что известно
Денис Шмыгаль отметил, что подготовка Украины к следующей зиме является ключевым вызовом.
Среди приоритетов Киева министр назвал:
- защиту энергетической инфраструктуры;
- ускорение закупки оборудования и материалов для ремонтов;
- развитие распределенной генерации;
- масштабную ремонтную кампанию;
- накопление газовых запасов.
Он уточнил, что эффективное использование Фонда поддержки энергетики Украины также чрезвычайно важно. По его информации, необходимый объем финансирования составляет €829 млн.
– Искренне признателен за высокий уровень солидарности, которую партнеры продолжают демонстрировать. Каждый вклад важен. Каждый вклад имеет значение. Каждый вклад дает результат, – подчеркнул Шмыгаль.
Первый вице-премьер-министр добавил, что партнеры уже направляют через Фонд поддержки энергетики €100 млн для подготовки Украины к зиме.
Также союзники договорились о поиске дополнительного финансирования Фонда в размере €829 млн.
– Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок, – сообщил министр энергетики.
Денис Шмыгаль выразил благодарность партнерам, показавшим лидерство в этом вопросе:
- Великобритании;
- ЕС;
- Италии;
- Норвегии;
- Канаде;
- Финляндии;
- Эстонии;
- Латвии;
- Литве;
- Германии;
- Дании;
- Франция.
Напомним, на днях министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что уже удалось восстановить 1 ГВт мощности тепловых электростанций из запланированных 3,8 ГВт.