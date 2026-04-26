Украина в рамках подготовки к новому отопительному сезону требует не менее €5,4 млрд.

Об этом во время заседания Ukraine Energy Coordinating Group (Энергетический Рамштайн) сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Подготовка Украины к зиме: что известно

Денис Шмыгаль отметил, что подготовка Украины к следующей зиме является ключевым вызовом.

Среди приоритетов Киева министр назвал:

защиту энергетической инфраструктуры;

ускорение закупки оборудования и материалов для ремонтов;

развитие распределенной генерации;

масштабную ремонтную кампанию;

накопление газовых запасов.

Он уточнил, что эффективное использование Фонда поддержки энергетики Украины также чрезвычайно важно. По его информации, необходимый объем финансирования составляет €829 млн.

– Искренне признателен за высокий уровень солидарности, которую партнеры продолжают демонстрировать. Каждый вклад важен. Каждый вклад имеет значение. Каждый вклад дает результат, – подчеркнул Шмыгаль.

Первый вице-премьер-министр добавил, что партнеры уже направляют через Фонд поддержки энергетики €100 млн для подготовки Украины к зиме.

Также союзники договорились о поиске дополнительного финансирования Фонда в размере €829 млн.

– Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок, – сообщил министр энергетики.

Денис Шмыгаль выразил благодарность партнерам, показавшим лидерство в этом вопросе:

Великобритании;

ЕС;

Италии;

Норвегии;

Канаде;

Финляндии;

Эстонии;

Латвии;

Литве;

Германии;

Дании;

Франция.

Напомним, на днях министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что уже удалось восстановить 1 ГВт мощности тепловых электростанций из запланированных 3,8 ГВт.

