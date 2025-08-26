Невролог Байбін Чен поділився декількома способами перевірити ризик розвитку деменції. Серед них – проста 10-секундна перевірка.

Як перевірити ризик деменції за 10 секунд: тест від невролога

За словами експерта, порушення рівноваги відображає ранню дисфункцію в певних областях мозку.

– Перша ознака – нездатність простояти на одній нозі хоча б 10 секунд, – каже Чен.

Його порада підкріплюється дослідженням, опублікованим в журналі Journal of Alzheimer’s Disease в 2009 році, за участю понад 680 осіб.

Зараз дивляться

Вчені виявили, що ті, хто не міг простояти на одній нозі протягом п’яти секунд, були більш схильні до ризику зниження когнітивних здібностей під час хвороби Альцгеймера.

Інше дослідження вчених Кіотського університету (Японія), проведене в 2015 році, показало, що балансування на одній нозі може свідчити про ризик розвитку деменції або інсульту в людини.

– Людям, які погано тримають рівновагу на одній нозі, слід приділяти особливу увагу, оскільки це може вказувати на підвищений ризик захворювань головного мозку і зниження когнітивних здібностей, – зазначив провідний дослідник Ясухару Табара.

Чен Бінг додав чотири інших способи перевірки ризику розвитку деменції. А саме:

присідання з власною вагою. Нездатність виконати присідання з власною вагою також може свідчити про зниження когнітивних функцій;

втілення снів у реальність. Якщо хтось часто штовхається, кричить або б’є свого партнера в ліжку, це може бути розладом поведінки у фазі швидкого сну (RBD) і є сильним предиктором майбутньої деменції;

самотність – пов’язана з підвищеним ризиком деменції через хронічну активацію стресових сигнальних шляхів, посилення запалення і зниження нейротрофічної підтримки, що призводить до прискореної дегенерації нервів;

сила хвату руки – відображає загальну фізичну слабкість і корелює зі зменшенням об’єму мозку і порушенням виконавчих функцій.

Джерело: Express

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.