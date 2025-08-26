В Китае впервые пересадили свиное легкое человеку с умершим мозгом: орган работал 9 дней
- В Китае хирурги впервые пересадили легкое от свиньи человеку со смертью мозга.
- Врачи рассказали, прижилось ли легкое и как долго функционировало.
- Исследование стало шагом в развитии ксенотрансплантации.
Китайские хирурги впервые пересадили левое легкое от донорской свиньи китайской породы Бама Сян с шестью генетическими модификациями 39-летнему мужчине-реципиенту со смертью мозга. Орган функционировал в течение девяти дней.
Пересадка легкого свиньи человеку: что известно
Издание пишет, что данная работа является новейшей разработкой в области ксенотрансплантации, направленной на решение кризиса нехватки органов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, удовлетворяется лишь до 10% мировой потребности в таких трансплантациях.
Команда обнаружила, что легкое оставалось жизнеспособным и функциональным в течение 216 часов и не вызвало сверхострого отторжения — быстрого и бурного иммунного ответа организма реципиента. Признаков инфекции также не наблюдалось.
Однако через 24 часа после трансплантации в легком появились признаки накопления жидкости и повреждения, возможно, изначально вызванные воспалением, связанным с трансплантацией.
Несмотря на то, что реципиенту давали мощные иммунодепрессанты, пересаженный орган постепенно подвергался атаке антител, что со временем привело к значительному повреждению.
Эксперты подчеркивают, что до того, как свиные легкие можно будет использовать для лечения пациентов, еще предстоит пройти долгий путь.
Как заявил Джастин Чан, хирург-трансплантолог из Института трансплантологии имени Лангоне при Нью-Йоркском университете, не принимавший участия в работе, исследование является многообещающей работой.
Однако отметил, что отчет касался только одного пациента и представлял собой определенный успех.
— Эти легкие не способны самостоятельно поддерживать жизнь пациента, — добавил Джастин Чан.
Ксенотрансплантация стала актуальной областью исследований в последние годы: сердце, почки и печень стали одними из самых распространенных органов, пересаженных человеку от свиней.
Последние обычно генетически модифицируются путем удаления определенных генов свиньи и внедрения специфических генов человека, чтобы снизить отторжение органов организмом реципиента.
Однако эксперты утверждают, что ксенотрансплантация с использованием легких — особенно сложная задача.
— Каждый вдох приносит в организм воздействие внешней среды, — говорят специалисты.
Это означает, что иммунная система легких должна быть способной реагировать на атаки загрязнения, инфекции и другие факторы.