В Египте 13-летний мальчик умер, съев сырую лапшу быстрого приготовления

13-летний подросток из Каира умер, съев три упаковки сырой лапши быстрого приготовления. Этот случай спровоцировал местные дебаты по поводу более строгих протоколов в отношении обработанных пищевых продуктов и содержащихся в них добавок.

Смерть от лапши быстрого приготовления: что случилось

По сообщениям местных СМИ, ребенок внезапно почувствовал себя плохо примерно через полчаса после употребления сухой лапши. Однако вскоре после появления жалоб на сильную боль в животе, потливость и рвоту, он скончался.

Анализы продукта и вскрытие показали, что отравления не было.

Как сообщается, позднее было подтверждено, что смерть наступила либо из-за острых кишечных проблем, либо из-за непроходимости пищеварительного тракта в результате употребления большого количества сырой лапши.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Южной Кореи, показало, что частое употребление лапши быстрого приготовления — более двух раз в неделю — связано с повышенным риском развития метаболического синдрома.

Это группа состояний, которые в совокупности повышают риск развития заболеваний сердца, диабета и других проблем со здоровьем.

Эксперты предупреждают, что рацион, богатый лапшой быстрого приготовления, может повлиять на вашу пищеварительную систему.

По их словам, поскольку лапша быстрого приготовления обычно изготавливается из очищенной пшеницы (а не из цельного зерна), она, как правило, не содержит много клетчатки. А пищевая клетчатка важна для поддержания регулярного пищеварения и здоровья кишечника.

Источник: Аlarabiya Еnglish

