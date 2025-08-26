В Єгипті 13-річний хлопчик помер, з’ївши сиру локшину швидкого приготування

Головне Дитина відчула себе погано через пів години після вживання сухої локшини, симптоми.

Епідеміологи перевірили продукт на безпеку.

Експерти назвали ймовірну причину смерті.

13-річний підліток з Каїра помер, з’ївши три упаковки сирої локшини швидкого приготування. Цей випадок спровокував місцеві дебати з приводу більш суворих протоколів щодо оброблених харчових продуктів і добавок, що містяться в них.

Смерть від локшини швидкого приготування: що сталося

За повідомленнями місцевих ЗМІ, дитина раптово відчула погіршення самопочуття приблизно через пів години після вживання сухої локшини. Незабаром після появи скарг на сильний біль у животі, пітливість і блювоту вона померла.

Аналізи продукту і розтин показали, що отруєння не було.

Зараз дивляться

Пізніше було підтверджено, що смерть настала або через гострі кишкові проблеми, або через непрохідність травного тракту в результаті вживання великої кількості сирої локшини.

Недавнє дослідження, проведене вченими з Південної Кореї, показало, що часте вживання локшини швидкого приготування – більше двох разів на тиждень – пов’язане з підвищеним ризиком розвитку метаболічного синдрому.

Це група станів, які в сукупності підвищують ризик розвитку захворювань серця, діабету та інших проблем зі здоров’ям.

Експерти попереджають, що раціон, багатий локшиною швидкого приготування, може вплинути на вашу травну систему.

За їхніми словами, оскільки локшина швидкого приготування зазвичай виготовляється з очищеної пшениці (а не з цільного зерна), вона зазвичай містить небагато клітковини. А харчова клітковина важлива для підтримки регулярного травлення і здоров’я кишечника.

Джерело: Аlarabiya Еnglish

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.