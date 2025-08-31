В 14 штатах США сальмонеллезом заболели 95 человек. 18 из них понадобилась госпитализация.

В Управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (CDC) считают, что вспышка болезни произошла из-за употребления яиц.

Вспышка сальмонеллеза в США: что известно

Как сообщили представители федерального здравоохранения, компания Country Eggs из Люцерн-Вэлли, штат Калифорния, отозвала партии крупных коричневых яиц от кур свободного выгула с “солнечными желтками” и “золотыми желтками омега-3”.

Яйца, которые уже убрали с полок продуктовых магазинов, поставлялись дистрибьюторам предприятий общественного питания в Калифорнии и Неваде в период с 16 июня по 9 июля, а их срок годности истекал с 1 июля по 18 сентября.

По данным CDC, большинство заболевших — 73 из 95 — из Калифорнии. Однако случаи заражения зарегистрированы еще в 13 штатах страны, включая штат Вашингтон, Миннесоту, Нью-Йорк и Пенсильванию. Смертельных случаев не зафиксировано.

— Число случаев, вероятно, будет расти, — считает доцент кафедры пищевых наук Массачусетского университета в Амхерсте Мэтью Мур.

По его словам, многие люди не обращаются к врачу при пищевом отравлении и не обязательно проходят тест на наличие бактерий.

По данным CDC, диагностируется только один из 30 случаев заражения сальмонеллой.

Сальмонелла является основной причиной смерти от пищевых отравлений и обычно вызывает диарею, лихорадку и спазмы желудка, которые начинаются в течение шести часов или шести дней после инфицирования.

Симптомы обычно проходят сами собой в течение 4-7 дней.

Если у вас наблюдаются симптомы тяжелой инфекции, например, температура выше 39 градусов, диарея, которая длится более трех дней без улучшения, или рвота настолько сильная, что вы не можете удерживать жидкость в организме, обратитесь за медицинской помощью.

Источник : NYT

