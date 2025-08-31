У 14 штатах США на сальмонельоз захворіли 95 осіб. 18 з них знадобилася госпіталізація.

В Управлінні з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (CDC) вважають, що спалах хвороби стався через вживання яєць.

Спалах сальмонельозу в США: що відомо

Як повідомили представники федеральної охорони здоров’я, компанія Country Eggs з Люцерн-Веллі, штат Каліфорнія, відкликала партії великих коричневих яєць від курей вільного вигулу з “сонячними жовтками” і “золотими жовтками омега-3”.

Зараз дивляться

Яйця, які вже прибрали з полиць продуктових магазині, постачалися дистриб’юторам підприємств громадського харчування в Каліфорнії і Неваді в період з 16 червня по 9 липня, а їхній термін придатності закінчувався з 1 липня до 18 вересня.

За даними CDC, більшість хворих – 73 з 95 – з Каліфорнії. Однак випадки зараження зареєстровані ще в 13 штатах країни, зокрема у Вашингтоні, Міннесоті, Нью-Йорку і Пенсільванії. Смертельних випадків не зафіксовано.

– Кількість випадків, ймовірно, буде зростати, – вважає доцент кафедри харчових наук Массачусетського університету в Амхерсті Метью Мур.

За його словами, багато людей не звертаються до лікаря при харчовому отруєнні і не обов’язково проходять тест на наявність бактерій.

За даними CDC, діагностується тільки один з 30 випадків зараження сальмонелою.

Сальмонела є основною причиною смерті від харчових отруєнь і зазвичай викликає діарею, лихоманку і спазми шлунка, які починаються протягом шести годин або шести днів після інфікування.

Симптоми зазвичай минають самі протягом 4-7 днів.

Якщо у вас спостерігаються симптоми важкої інфекції, наприклад, температура вище 39 градусів, діарея, яка триває більше трьох днів без поліпшення, або блювота настільки сильна, що ви не можете утримувати рідину в організмі, зверніться за медичною допомогою.

Джерело : NYT

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.