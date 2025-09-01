Врачи нашли препарат, который эффективнее аспирина предотвращает сердечные приступы и инсульты.

Это открытие, которое в ходе масштабного исследования сделала международная команда ученых из США, Британии, Австралии, Швейцарии и Японии может изменить подходы к здравоохранению во всем мире.

Препарат для профилактики инфарктов и инсультов: что известно

Десятилетиями миллионам людей рекомендовали принимать аспирин для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневный прием низких доз аспирина разжижает кровь и помогает предотвратить инфаркты и инсульты.

Однако новое исследование, представленное на крупнейшей в мире кардиологической конференции, показало, что клопидогрель, часто назначаемый препарат для разжижения крови, более эффективен — и не несет дополнительного риска массивного кровотечения.

Это показал комплексный анализ почти 29 тыс. пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) — наиболее распространенной формы сердечно-сосудистых заболеваний и одной из основных причин смерти и инвалидности во всем мире.

Стенокардия возникает, когда артерии сердца сужаются из-за разрастания атеромы — жирового материала в их стенках. Боль или дискомфорт, возникающие при таком сужении, называются стенокардией, а их закупорка может привести к сердечному приступу.

Пациентам с этим заболеванием традиционно назначают аспирин на неопределенный срок.

Однако данные, подтверждающие долгосрочную пользу и безопасность аспирина, ограничены.

Новый анализ семи клинических исследований показал, что у пациентов, принимавших клопидогрель, риск серьезных сердечно-сосудистых или цереброваскулярных событий, включая инфаркт миокарда, инсульт или смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, был на 14% ниже, чем у пациентов, принимавших аспирин.

Примечательно, что даже пациенты, которые могли реагировать на клопидогрель хуже из-за генетических или клинических факторов, все равно получали от него больше пользы, чем от аспирина.

Поскольку оба препарата широко доступны, результаты исследования могут повлиять на клинические рекомендации по всему миру и улучшить результаты лечения пациентов.

Источник : The Guardian

