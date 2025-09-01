Эффективнее, чем аспирин: врачи нашли препарат для профилактики инфарктов и инсультов
- Как найденный врачами препарат помогает пациентам с ишемической болезнью сердца.
- Почему аспирин не является идеальным препаратом для профилактики сердечных приступов.
Врачи нашли препарат, который эффективнее аспирина предотвращает сердечные приступы и инсульты.
Это открытие, которое в ходе масштабного исследования сделала международная команда ученых из США, Британии, Австралии, Швейцарии и Японии может изменить подходы к здравоохранению во всем мире.
Препарат для профилактики инфарктов и инсультов: что известно
Десятилетиями миллионам людей рекомендовали принимать аспирин для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневный прием низких доз аспирина разжижает кровь и помогает предотвратить инфаркты и инсульты.
Однако новое исследование, представленное на крупнейшей в мире кардиологической конференции, показало, что клопидогрель, часто назначаемый препарат для разжижения крови, более эффективен — и не несет дополнительного риска массивного кровотечения.
Это показал комплексный анализ почти 29 тыс. пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) — наиболее распространенной формы сердечно-сосудистых заболеваний и одной из основных причин смерти и инвалидности во всем мире.
Стенокардия возникает, когда артерии сердца сужаются из-за разрастания атеромы — жирового материала в их стенках. Боль или дискомфорт, возникающие при таком сужении, называются стенокардией, а их закупорка может привести к сердечному приступу.
Пациентам с этим заболеванием традиционно назначают аспирин на неопределенный срок.
Однако данные, подтверждающие долгосрочную пользу и безопасность аспирина, ограничены.
Новый анализ семи клинических исследований показал, что у пациентов, принимавших клопидогрель, риск серьезных сердечно-сосудистых или цереброваскулярных событий, включая инфаркт миокарда, инсульт или смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, был на 14% ниже, чем у пациентов, принимавших аспирин.
Примечательно, что даже пациенты, которые могли реагировать на клопидогрель хуже из-за генетических или клинических факторов, все равно получали от него больше пользы, чем от аспирина.
Поскольку оба препарата широко доступны, результаты исследования могут повлиять на клинические рекомендации по всему миру и улучшить результаты лечения пациентов.