Лікарі знайшли препарат, який ефективніше за аспірин запобігає серцевим нападам та інсультам.

Це відкриття, яке під час масштабного дослідження зробила міжнародна команда вчених зі США, Великої Британії, Австралії, Швейцарії та Японії, може змінити підходи до охорони здоров’я в усьому світі.

Препарат для профілактики інфарктів та інсультів: що відомо

Десятиліттями мільйонам людей рекомендували приймати аспірин для зниження ризику серйозних серцево-судинних захворювань. Щоденний прийом низьких доз аспірину розріджує кров і допомагає запобігти інфарктам та інсультам.

Зараз дивляться

Однак нові дослідження, представлені на найбільшій у світі кардіологічній конференції, показали, що клопідогрель, який часто призначають для розрідження крові, є більш ефективним і не несе додаткового ризику масивної кровотечі.

Це показав комплексний аналіз майже 29 тис. пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) – найпоширенішою формою серцево-судинних захворювань і однією з основних причин смерті та інвалідності в усьому світі.

Стенокардія виникає, коли артерії серця звужуються через розростання атероми – жирового матеріалу в їхніх стінках. Біль або дискомфорт, що виникають при такому звуженні, називаються стенокардією, а їх закупорка може призвести до серцевого нападу.

Пацієнтам із цим захворюванням традиційно призначають аспірин на невизначений термін.

Однак дані, що підтверджують довгострокову користь і безпеку аспірину, обмежені.

Новий аналіз семи клінічних досліджень показав, що у пацієнтів, які приймали клопідогрель, ризик серйозних серцево-судинних або цереброваскулярних подій, включно з інфарктом міокарда, інсультом або смертю від серцево-судинних захворювань, був на 14% нижчим, ніж у пацієнтів, які приймали аспірин.

Примітно, що навіть пацієнти, які могли гірше реагувати на клопідогрель через генетичні або клінічні фактори, все одно отримували від нього більше користі, ніж від аспірину.

Оскільки обидва препарати широко доступні, результати дослідження можуть вплинути на клінічні рекомендації в усьому світі та поліпшити результати лікування пацієнтів.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.