Украина получила почти 2 млн быстрых тестов для выявления гепатитов B и С.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Быстрые тест-системы для скрининга на вирусные гепатиты B и C: что известно

Средства скрининга на гепатит В и С закуплены за средства государственного бюджета 2025 года. Первая партия объемом 500 тыс. уже отправлена в регионы. Еще более 850 тыс. тестов проходят входной контроль, после чего их также передадут медучреждениям.

Сейчас смотрят

По данным Центра общественного здоровья, в 2024 году в Украине на гепатит B протестировали более 1,1 млн человек, из которых 1,2% получили положительный результат.

На гепатит C было обследовано более 420 тыс. украинцев, у 6,1% из них была выявлена болезнь.

Минздрав рекомендует каждому человеку пройти тестирование хотя бы один раз в течение жизни, а в случае повышенных рисков – делать это регулярно.

Скрининг на гепатиты B и С является бесплатным и доступным в любом учреждении первичной медицинской помощи. Пройти тест можно непосредственно во время приема у семейного врача.

Напомним, что вирусные гепатиты B и С — это инфекционные заболевания печени, передающиеся преимущественно через кровь.

Гепатит B обычно имеет хроническое течение и требует длительного или пожизненного лечения. Зато гепатит C чаще всего полностью излечивается в течение трех или шести месяцев благодаря современным препаратам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.