Близько 1,9 млн швидких тестів для виявлення гепатитів B і С надійшло в Україну.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Швидкі тест-системи для скринінгу на вірусні гепатити B і C: що відомо

Засоби скринінгу на гепатит В і С закуплені коштом державного бюджету 2025 року. Першу партію обсягом 500 тис. вже відправлено в регіони. Ще понад 850 тис. тестів проходять вхідний контроль, після чого їх також передадуть медзакладам.

За даними Центру громадського здоров’я, у 2024 році в Україні на гепатит B протестували понад 1,1 млн людей, з яких 1,2% отримали позитивний результат.

На гепатит C було обстежено понад 420 тис. українців, у 6,1% із них було виявлено хворобу.

МОЗ рекомендує кожній людині пройти тестування хоча б один раз упродовж життя, а в разі підвищених ризиків – робити це регулярно.

Скринінг на гепатити B і С є безоплатним і доступним у будь-якому закладі первинної медичної допомоги. Пройти тест можна безпосередньо під час прийому в сімейного лікаря.

Нагадаємо, що вірусні гепатити B і С – це інфекційні захворювання печінки, що передаються переважно через кров.

Гепатит B зазвичай має хронічний перебіг і потребує довготривалого або пожиттєвого лікування. Натомість гепатит C найчастіше повністю виліковується протягом трьох або шести місяців завдяки сучасним препаратам.

