Ученые создали трехминутный тест для раннего выявления болезни Альцгеймера
- Ученые из Бата и Бристоля разработали тест Fastball для раннего выявления проблем с памятью.
- Метод основан на записи мозговых волн во время просмотра изображений.
- В исследовании приняли участие 106 взрослых, среди них пациенты с легкими когнитивными нарушениями.
Трехминутный тест мозговых волн может обнаружить проблемы с памятью, связанные с болезнью Альцгеймера, задолго до того, как людям обычно ставят этот диагноз.
К такому выводу в ходе исследования пришла команда ученых Университета Бата и Бристольского университета.
Тест ранней диагностики Альцгеймера: что известно
Тест Fastball — это разновидность электроэнцефалографии (ЭЭГ), при которой используются небольшие датчики, размещаемые на голове, для регистрации электрической активности мозга во время просмотра человеком потока изображений на экране.
Тест выявляет проблемы с памятью, анализируя автоматические реакции мозга на изображения, которые человек видит до начала теста.
В исследовании приняли участие 54 здоровых взрослых и 52 пациента с легкими когнитивными нарушениями (ЛКР).
У людей с ЛКР наблюдаются проблемы с памятью, мышлением или речью, но обычно они не настолько серьезны, чтобы мешать им заниматься повседневными делами.
Перед началом теста добровольцам показали восемь изображений и попросили назвать их, но не конкретно запомнить или обратить на них внимание в ходе теста.
Затем исследователи регистрировали мозговую активность участников, наблюдавших за сотнями изображений, мелькающих на экране.
Каждая картинка появлялась на экране в течение трети секунды, и каждое пятое изображение было одним из восьми, которые они видели ранее.
Ученые обнаружили, что у людей с амнестическим MCI, которое в значительной степени влияет на память человека на объекты, ответы на тест были снижены по сравнению со здоровыми взрослыми и людьми с неамнестическим MCI.
— У людей с амнестическим MCI риск развития болезни Альцгеймера во много раз выше, чем у людей с неамнестическим MCI, — говорится в сообщении.
По словам исследователей, тест не может точно определить, у кого именно разовьется болезнь Альцгеймера.
Но если более масштабные исследования подтвердят результаты, он может помочь врачам на ранних стадиях определить, у каких пациентов наблюдается высокий риск, и получить максимальную пользу от новых препаратов для лечения болезни Альцгеймера, таких как донанемаб и леканемаб.