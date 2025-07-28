У людей с деменцией диагноз ставится в среднем через 3,5 года после того, как проявились первые симптомы, а у людей с ранним началом болезни — даже через более длительный срок (4,1 года).

Это показало исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), которое является первым систематическим обзором и метаанализом глобальных данных, посвященных изучению времени до постановки диагноза деменции.

Как определили срок диагностики деменции

Ученые проанализировали данные 13 ранее опубликованных исследований, проведенных в Европе, США, Австралии и Китае, в которых приняли участие 30 257 человек. Был изучен средний интервал между появлением симптомов до окончательного диагноза деменции.

Как рассказал ведущий автор научной работы Василики Оргета из отделения психиатрии Университетского колледжа Лондона, своевременная диагностика деменции остается серьезной глобальной проблемой, обусловленной сложным набором факторов.

Согласно другим исследованиям, в странах с высоким уровнем дохода диагностируется лишь 50–65% случаев заболевания, а во многих странах показатели диагностики еще ниже.

— Своевременная диагностика может улучшить доступ к лечению, а для некоторых людей продлить время жизни с легкой формой деменции до ухудшения симптомов, — отметил Оргета.

В объединенном метаанализе 10 исследований ученые обнаружили, что обычно проходит 3,5 года с момента появления первых симптомов до постановки диагноза деменции у пациента или 4,1 года для людей с ранним началом деменции, причем в некоторых группах вероятность более длительных задержек выше.

Команда также обнаружила, что более ранний возраст начала заболевания и наличие лобно-височной деменции связаны с более длительным периодом постановки диагноза.

По словам экспертов, симптомы деменции часто ошибочно принимаются за нормальное старение, а страх, стигматизация и низкая осведомленность общественности могут отпугивать людей от обращения за своевременной помощью, чтобы обеспечить раннее вмешательство и индивидуальную поддержку.

