За минувшую неделю, с 25 по 31 августа, в Украине количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 46,2% и составило 10 622 человека. Также было зарегистрировано 14 летальных исходов в результате осложнений, спровоцированных Covid-19.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Рост заболеваемости коронавирусом: что известно

В Центре рассказали, что данные рутинного эпидемического надзора получены от учреждений здравоохранения из всех областей Украины, кроме Луганской и Запорожской.

Сейчас смотрят

— В течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на Covid-19 составляло 10 622 человека, что на 46,2% или на 265 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в сообщении.

Также в течение недели было зарегистрировано 14 летальных исходов среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2.

Сообщается, что по сравнению с эпидситуацией в прошлом году, за четыре недели 2025 года, с 4 по 31 августа, зарегистрировано в два раза меньше случаев Covid-19, чем за аналогичный период 2024 года: 22 627 против 45 500 случаев соответственно.

В ЦОЗ проинформировали, что, учитывая увеличение количества положительных результатов на определение вирусов SARS-CoV-2, в ближайшие недели можно ожидать дальнейшее увеличение количества лиц с положительными результатами на Covid-19.

Что касается новых субвариантов штамма Омикрон NB.1.8.1 Nimbus и XFG Stratus, то в Украине, по состоянию на 25 августа, по результатам секвенирования положительных клинических образцов подтверждены три случая инфицирования субвариантом Nimbus и 125 — Stratus.

В ЦОЗ напомнили, что пока нет признаков того, что Nimbus и Stratus вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.

Источник : Центр общественного здоровья

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.