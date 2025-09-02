За неделю заболеваемость Covid-19 в Украине выросла более чем на 45% — ЦОЗ
За минувшую неделю, с 25 по 31 августа, в Украине количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 46,2% и составило 10 622 человека. Также было зарегистрировано 14 летальных исходов в результате осложнений, спровоцированных Covid-19.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Рост заболеваемости коронавирусом: что известно
В Центре рассказали, что данные рутинного эпидемического надзора получены от учреждений здравоохранения из всех областей Украины, кроме Луганской и Запорожской.
— В течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на Covid-19 составляло 10 622 человека, что на 46,2% или на 265 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в сообщении.
Также в течение недели было зарегистрировано 14 летальных исходов среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2.
Сообщается, что по сравнению с эпидситуацией в прошлом году, за четыре недели 2025 года, с 4 по 31 августа, зарегистрировано в два раза меньше случаев Covid-19, чем за аналогичный период 2024 года: 22 627 против 45 500 случаев соответственно.
В ЦОЗ проинформировали, что, учитывая увеличение количества положительных результатов на определение вирусов SARS-CoV-2, в ближайшие недели можно ожидать дальнейшее увеличение количества лиц с положительными результатами на Covid-19.
Что касается новых субвариантов штамма Омикрон NB.1.8.1 Nimbus и XFG Stratus, то в Украине, по состоянию на 25 августа, по результатам секвенирования положительных клинических образцов подтверждены три случая инфицирования субвариантом Nimbus и 125 — Stratus.
В ЦОЗ напомнили, что пока нет признаков того, что Nimbus и Stratus вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.