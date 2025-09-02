За минулий тиждень, з 25 по 31 серпня, в Україні кількість хворих на коронавірусну інфекцію зросла на 46,2% і склала 10 622 особи. Також було зареєстровано 14 летальних випадків внаслідок ускладнень, спричинених Covid-19.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Зростання захворюваності на коронавірус: що відомо

У Центрі розповіли, що дані рутинного епідемічного нагляду отримані від закладів охорони здоров’я з усіх областей України, крім Луганської та Запорізької.

– Протягом 35-го тижня 2025 року (з 25 по 31 серпня) кількість осіб з позитивними результатами на Covid-19 становила 10 622 особи, що на 46,2% або на 265 випадків більше в порівнянні з попереднім тижнем, – йдеться в повідомленні.

Також протягом тижня було зареєстровано 14 летальних випадків серед осіб з позитивним результатом на SARS-CoV-2.

Повідомляється, що в порівнянні з епідситуацією в минулому році, за чотири тижні 2025 року, з 4 по 31 серпня, зареєстровано в два рази менше випадків Covid-19, ніж за аналогічний період 2024 року: 22 627 проти 45 500 випадків відповідно.

У ЦОЗ поінформували, що, з огляду на збільшення кількості позитивних результатів на визначення вірусів SARS-CoV-2, в найближчі тижні можна очікувати подальше збільшення кількості осіб з позитивними результатами на Covid-19.

Що стосується нових субваріантів штаму Омікрон NB.1.8.1 Nimbus і XFG Stratus, то в Україні, станом на 25 серпня, за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено три випадки інфікування субваріантом Nimbus і 125 – Stratus.

У ЦОЗ нагадали, що поки що немає ознак того, що Nimbus і Stratus викликають більш важкий перебіг хвороби, ніж інші субваріанти.

