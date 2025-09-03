В Южной Корее разработали инновационный пластырь от акне с микроиглами, которые обезболивают и лечат кожу. Благодаря этому через семь дней прыщи полностью исчезают.

Инновационный пластырь от акне: что известно

Южнокорейские исследователи разработали инновационный пластырь от акне. Это двухфазное средство с микроиглами, которые доставляют лечебные соединения непосредственно под кожу.

Сейчас смотрят

В отличие от традиционных патчей, которые только маскируют воспаление, новинка не сдвигается во время ношения и плотно держится на коже.

На первой фазе высвобождаются антибактериальные вещества, уничтожающие бактерию, которая провоцирует появление прыщей.

Второй этап активирует противовоспалительные компоненты, благодаря которым исчезают отеки и покраснения.

Клинические испытания на людях показали, что через семь дней прыщи полностью исчезают.

Напомним, что акне — одно из самых распространенных дерматологических заболеваний, возникающее вследствие воспаления сальных желез.

Чаще всего от прыщей страдают подростки во время полового созревания, хотя также могут появляться у взрослых из-за гормональных нарушений.

Традиционные методы лечения не всегда эффективны. Поэтому новые пластыри могут стать альтернативой обычным средствам борьбы с акне.

Источник : Newsweek

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.