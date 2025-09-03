У Південній Кореї розробили інноваційний пластир від акне з мікроголками, які знеболюють та лікують шкіру. Завдяки цьому через сім днів прищі повністю зникають.

Інноваційний пластир від акне: що відомо

Південнокорейські дослідники розробили інноваційний пластир від акне. Це двофазний засіб з мікроголками, які доставляють лікувальні сполуки безпосередньо під шкіру.

На відміну від традиційних патчів, що лише маскують запалення, новинка не зсувається під час носіння та щільно тримається на шкірі.

Зараз дивляться

На першій фазі вивільняються антибактеріальні речовини, що знищують бактерію, яка провокує появу прищів.

Другий етап активізує протизапальні компоненти, завдяки яким зникають набряки в почервоніння.

Клінічні випробування на людях показали, що через сім днів прищі повністю зникають.

Нагадаємо, що акне — одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань внаслідок запалення сальних залоз.

Найчастіше на прищі страждають підлітки під час статевого дозрівання, хоча у дорослих теж можуть з’являтися через гормональні порушення.

Традиційні методи лікування не завжди ефективні. Тож нові пластирі можуть стати альтернативою звичайним засобам боротьби з акне.

Джерело : Newsweek

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.