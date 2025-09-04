Эпидемиологи Львовского областного центра контроля и профилактики болезней диагностировали редкий случай паразитарной инфекции — у десятилетнего ребенка подтвердили дифиллоботриоз.

Это заболевание вызывает один из самых крупных ленточных червей-гельминтов.

Метровый паразит у ребенка: что известно

Как стало известно, семья ребенка с 2022 года проживала между Португалией и Украиной. Во время визитов на Родину временно жила в гостиницах.

Сейчас смотрят

В июле родители заметили в стуле ребенка гельминта в длину почти метр. Тогда они и обратились к врачу-инфекционисту во Львове.

— Ребенок более полугода чувствовал себя плохо: жаловался на усталость, боли в животе, потерю аппетита и периодические диареи, — говорится в сообщении.

В дальнейшем ребенка направили в паразитологическую лабораторию, где и подтвердили диагноз.

Медики склоняются к мнению, что инфекция развилась из-за употребления блюд из сырой или недостаточно приготовленной рыбы: мама пациента вспомнила, что ребенок любит суши.

Этот случай — первый зарегистрированный во Львовской области дифиллоботриоз.

Ребенка обследовали и провели индивидуальную беседу с семьей по поводу профилактических мероприятий. Лечение он проходил амбулаторно, то есть без госпитализации.

По словам медиков, это заболевание опасно, прежде всего, интоксикацией организма, дефицитом витаминов и развитием анемии. К группе риска относятся все, кто употребляет в пищу сырую или недоваренную рыбу, а также свежесоленую икру, особенно щуки и лосося.

Симптомы дифиллоботриоза очень разнообразны. Вот основные из них:

тошнота, изредка рвота;

боли в животе, независимо от еды;

снижение аппетита;

расстройства пищеварения, диарея;

иногда появляется сыпь (крапивница);

могут беспокоить судороги;

при анемии — слабость, сонливость, головокружение;

неприятные ощущения во рту после еды или лекарства;

при тяжелых формах — желтоватость кожи, заметные отеки, повышение температуры до 38 — 39 градусов;

возможно увеличение печени и селезенки.

С момента заражения до первых симптомов обычно проходит от 20 до 60 дней. Именно в это время паразит успевает взрослеть и прикрепиться в кишечнике.

Основным исследованием при диагностике кишечного гельминтоза является выявление яиц, личинок или активных паразитов в стуле.

Источник: Львовский ОЦКПБ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.