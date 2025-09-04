Во Львове у 10-летнего ребенка обнаружили гельминта почти метровой длины
- Во Львове диагностировали редкий случай дифиллоботриоза у десятилетнего ребенка.
- Медики выяснили, что стало причиной инфекции.
- Основные симптомы дифиллоботриоза.
Эпидемиологи Львовского областного центра контроля и профилактики болезней диагностировали редкий случай паразитарной инфекции — у десятилетнего ребенка подтвердили дифиллоботриоз.
Это заболевание вызывает один из самых крупных ленточных червей-гельминтов.
Метровый паразит у ребенка: что известно
Как стало известно, семья ребенка с 2022 года проживала между Португалией и Украиной. Во время визитов на Родину временно жила в гостиницах.
В июле родители заметили в стуле ребенка гельминта в длину почти метр. Тогда они и обратились к врачу-инфекционисту во Львове.
— Ребенок более полугода чувствовал себя плохо: жаловался на усталость, боли в животе, потерю аппетита и периодические диареи, — говорится в сообщении.
В дальнейшем ребенка направили в паразитологическую лабораторию, где и подтвердили диагноз.
Медики склоняются к мнению, что инфекция развилась из-за употребления блюд из сырой или недостаточно приготовленной рыбы: мама пациента вспомнила, что ребенок любит суши.
Этот случай — первый зарегистрированный во Львовской области дифиллоботриоз.
Ребенка обследовали и провели индивидуальную беседу с семьей по поводу профилактических мероприятий. Лечение он проходил амбулаторно, то есть без госпитализации.
По словам медиков, это заболевание опасно, прежде всего, интоксикацией организма, дефицитом витаминов и развитием анемии. К группе риска относятся все, кто употребляет в пищу сырую или недоваренную рыбу, а также свежесоленую икру, особенно щуки и лосося.
Симптомы дифиллоботриоза очень разнообразны. Вот основные из них:
- тошнота, изредка рвота;
- боли в животе, независимо от еды;
- снижение аппетита;
- расстройства пищеварения, диарея;
- иногда появляется сыпь (крапивница);
- могут беспокоить судороги;
- при анемии — слабость, сонливость, головокружение;
- неприятные ощущения во рту после еды или лекарства;
- при тяжелых формах — желтоватость кожи, заметные отеки, повышение температуры до 38 — 39 градусов;
- возможно увеличение печени и селезенки.
С момента заражения до первых симптомов обычно проходит от 20 до 60 дней. Именно в это время паразит успевает взрослеть и прикрепиться в кишечнике.
Основным исследованием при диагностике кишечного гельминтоза является выявление яиц, личинок или активных паразитов в стуле.
Источник: Львовский ОЦКПБ