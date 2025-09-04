У Львові у 10-річної дитини виявили гельмінта майже метрової довжини
- У Львові діагностували рідкісний випадок дифілоботріозу у десятирічної дитини.
- Медики з'ясували, що стало причиною інфекції.
- Основні симптоми дифілоботріозу.
Епідеміологи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб діагностували рідкісний випадок паразитарної інфекції – у десятирічної дитини підтвердили дифілоботріоз.
Це захворювання викликає один із найбільших стрічкових черв’яків-гельмінтів.
Метровий паразит у дитини: що відомо
Як стало відомо, сім’я дитини з 2022 року проживала між Португалією та Україною. Під час візитів на батьківщину тимчасово жила в готелях.
У липні батьки помітили в калі дитини гельмінта довжиною майже метр. Тоді вони і звернулися до лікаря-інфекціоніста у Львові.
– Дитина більше ніж пів року почувалася погано: скаржилася на втому, біль у животі, втрату апетиту і періодичні діареї, – йдеться в повідомленні.
Надалі дитину направили до паразитологічної лабораторії, де і підтвердили діагноз.
Медики схиляються до думки, що інфекція розвинулася через вживання страв із сирої або недостатньо приготованої риби: мама пацієнта згадала, що дитина любить суші.
Цей випадок – перший зареєстрований у Львівській області дифілоботріоз.
Дитину обстежили і провели індивідуальну бесіду з родиною щодо профілактичних заходів. Лікування він проходив амбулаторно, тобто без госпіталізації.
За словами медиків, це захворювання небезпечне насамперед інтоксикацією організму, дефіцитом вітамінів і розвитком анемії. До групи ризику належать усі, хто вживає в їжу сиру або недоварену рибу, а також свіжосолону ікру, особливо щуки і лосося.
Симптоми дифілоботріозу дуже різноманітні. Ось основні з них:
- нудота, зрідка блювання;
- біль у животі, незалежно від їжі;
- зниження апетиту;
- розлади травлення, діарея;
- іноді з’являється висип (кропив’янка);
- можливі судоми;
- при анемії – слабкість, сонливість, запаморочення;
- неприємні відчуття в роті після їжі або ліків;
- при важких формах – жовтуватість шкіри, помітні набряки, підвищення температури до 38-39 градусів;
- можливе збільшення печінки і селезінки.
Від моменту зараження до перших симптомів зазвичай проходить від 20 до 60 днів. Саме в цей час паразит встигає подорослішати і прикріпитися в кишківнику.
Основним дослідженням при діагностиці кишкового гельмінтозу є виявлення яєць, личинок або активних паразитів в калі.
Джерело: Львівський ОЦКПХ