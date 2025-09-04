Епідеміологи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб діагностували рідкісний випадок паразитарної інфекції – у десятирічної дитини підтвердили дифілоботріоз.

Це захворювання викликає один із найбільших стрічкових черв’яків-гельмінтів.

Метровий паразит у дитини: що відомо

Як стало відомо, сім’я дитини з 2022 року проживала між Португалією та Україною. Під час візитів на батьківщину тимчасово жила в готелях.

У липні батьки помітили в калі дитини гельмінта довжиною майже метр. Тоді вони і звернулися до лікаря-інфекціоніста у Львові.

– Дитина більше ніж пів року почувалася погано: скаржилася на втому, біль у животі, втрату апетиту і періодичні діареї, – йдеться в повідомленні.

Надалі дитину направили до паразитологічної лабораторії, де і підтвердили діагноз.

Медики схиляються до думки, що інфекція розвинулася через вживання страв із сирої або недостатньо приготованої риби: мама пацієнта згадала, що дитина любить суші.

Цей випадок – перший зареєстрований у Львівській області дифілоботріоз.

Дитину обстежили і провели індивідуальну бесіду з родиною щодо профілактичних заходів. Лікування він проходив амбулаторно, тобто без госпіталізації.

За словами медиків, це захворювання небезпечне насамперед інтоксикацією організму, дефіцитом вітамінів і розвитком анемії. До групи ризику належать усі, хто вживає в їжу сиру або недоварену рибу, а також свіжосолону ікру, особливо щуки і лосося.

Симптоми дифілоботріозу дуже різноманітні. Ось основні з них:

нудота, зрідка блювання;

біль у животі, незалежно від їжі;

зниження апетиту;

розлади травлення, діарея;

іноді з’являється висип (кропив’янка);

можливі судоми;

при анемії – слабкість, сонливість, запаморочення;

неприємні відчуття в роті після їжі або ліків;

при важких формах – жовтуватість шкіри, помітні набряки, підвищення температури до 38-39 градусів;

можливе збільшення печінки і селезінки.

Від моменту зараження до перших симптомів зазвичай проходить від 20 до 60 днів. Саме в цей час паразит встигає подорослішати і прикріпитися в кишківнику.

Основним дослідженням при діагностиці кишкового гельмінтозу є виявлення яєць, личинок або активних паразитів в калі.

Джерело: Львівський ОЦКПХ

