Для улучшения здоровья каждого человека, спасения жизней и поддержания общественного здоровья государство ввело программу реимбурсации Доступные лекарства. Она предоставляет возможность определенным категориям пациентов получать бесплатные лекарства, а их стоимость компенсируется государством.

Медицинская информационная система (МИС) Аптека 9-1-1 также присоединилась к государственному проекту. Пациенты могут получить доступ к жизненно необходимым препаратам в более чем 1750 точках по всей Украине.

Как получить бесплатные лекарства с МИС Аптека 9-1-1

Сейчас все аптечные учреждения должны принимать электронные рецепты по программе Доступные лекарства. Но не всегда это удобно — придется тратить время, чтобы зайти в аптеку, где нужного препарата может просто не быть в наличии. Поэтому пригодится бронирование лекарств на сайте МИС Аптека 9-1-1. Чтобы заказать лекарства, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Перейти на страницу сайта “Заказ по электронному рецепту” и ввести в соответствующее поле номер электронного рецепта. Выбрать нужные лекарства из списка предложенных. Отметить нужное заведение в списке (чтобы забрать заказ самовывозом) и нажать кнопку “Забрать здесь”. В удобное для вас время забрать заказ в аптеке.

Благодаря государственной инициативе жизнь пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями стала значительно проще. МИС Аптека 9-1-1 участвует в программе с самого начала ее внедрения. Это гарантирует пациентам непрерывный доступ к необходимым лекарствам в любое время.

Что еще предлагает МИС Аптека 9-1-1

На сайте МИС Аптека 9-1-1 можно заказать не только медикаменты по программе реимбурсации Доступные лекарства. Здесь посетителей ждет большой ассортимент разнообразных товаров, а именно:

лекарственные средства;

товары медицинского назначения;

витамины (моновитамины и комплексы);

лекарства индивидуального изготовления;

медтехника;

спортивное питание;

средства гигиены;

уходовая косметика;

детские товары;

товары для мам;

товары для дома.

Каталог с фильтрами поможет быстро найти нужные лекарства или товары для здоровья, а доступные цены и регулярные акции помогут сэкономить, приобретая многие позиции со скидками. Заказ можно получить максимально удобно: доставкой Новой почтой, Укрпочтой или курьером. Также доступен самовывоз из ближайшей аптеки в удобное время.

МИС Аптека 9-1-1 ежедневно помогает десяткам тысяч украинцев получать бесплатные жизненно необходимые препараты и легко заказывать онлайн все необходимое для заботы о здоровье. Благодаря современным технологиям сервис делает доступ к качественным препаратам быстрым и безопасным даже в самые сложные времена.

