Вашингтон готов продолжать оказывать содействие, чтобы добиться завершения войны в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Заявление Рубио о завершении войны в Украине

Журналист Радио Свобода Европа Алекс Рауфоглу в соцсети Х процитировал слова Рубио, что США готовы и подготовлены к тому, чтобы сделать все возможное для достижения результата.

По словам госсекретаря, такие атаки, как была по Киеву 24 мая, — это очередное напоминание, почему война должна завершиться.

Сейчас смотрят

— Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, — это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше Второй мировой войны, и почему ей нужно положить конец. И США готовы и подготовлены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится возможность снова сыграть эту роль, — сказал он журналистам во время визита в Индию.

Напомним, что в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Рубио по поручению российского президента Владимира Путина.

Глава российского МИД сообщил американской стороне, что в ответ на “террористические атаки” по территории России армия РФ якобы начинает “системные и последовательные удары” по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ.

Лавров также призвал Соединенные Штаты эвакуировать дипломатический персонал из Киева.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.