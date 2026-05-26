США готовы делать все возможное, чтобы способствовать окончанию войны в Украине — Рубио
Журналист Радио Свобода Европа Алекс Рауфоглу в соцсети Х процитировал слова Рубио, что США готовы и подготовлены к тому, чтобы сделать все возможное для достижения результата.
По словам госсекретаря, такие атаки, как была по Киеву 24 мая, — это очередное напоминание, почему война должна завершиться.
— Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, — это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше Второй мировой войны, и почему ей нужно положить конец.
И США готовы и подготовлены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится возможность снова сыграть эту роль, — сказал он журналистам во время визита в Индию.
Напомним, что в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Рубио по поручению российского президента Владимира Путина.
Глава российского МИД сообщил американской стороне, что в ответ на “террористические атаки” по территории России армия РФ якобы начинает “системные и последовательные удары” по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ.
Лавров также призвал Соединенные Штаты эвакуировать дипломатический персонал из Киева.