Програма Доступні ліки: які можливості надає Аптека 9-1-1
Для покращення здоров’я кожної людини, порятунку життів та підтримання громадського здоров’я держава запровадила програму реімбурсації Доступні ліки. Вона надає можливість певним категоріям пацієнтів отримувати безоплатні ліки, а їхню вартість компенсує держава.
Медична інформаційна система (МІС) Аптека 9-1-1 також приєдналася до державного проєкту. Пацієнти можуть отримати доступ до життєво необхідних препаратів у більше ніж 1 750 точках по всій Україні.
Як отримати безоплатні ліки з МІС Аптека 9-1-1
Наразі всі аптечні заклади мають приймати електронні рецепти за програмою Доступні ліки. Але не завжди це зручно — доведеться витрачати час, щоб зайти в аптеку, де потрібного препарату може просто не бути в наявності. Тож в пригоді стане бронювання ліків на сайті МІС Аптека 9-1-1. Щоб замовити ліки, необхідно виконати кілька простих кроків:
- Перейти на сторінку сайту “Замовлення за е-рецептом” та вписати у відповідне поле номер електронного рецепту.
- Вибрати потрібні ліки зі списку запропонованих.
- Позначити потрібний заклад у списку (щоб забрати замовлення самовивозом) та натиснути кнопку “Забрати тут”.
- У зручний для вас час забрати замовлення в аптеці.
Завдяки державній ініціативі життя людей похилого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями стало значно простішим. МІС Аптека 9-1-1 бере участь у програмі від самого початку її впровадження. Це гарантує пацієнтам безперервний доступ до необхідних ліків у будь-який час.
Що ще пропонує МІС Аптека 9-1-1
На сайті МІС Аптека 9-1-1 можна замовити не лише медикаменти за програмою реімбурсації Доступні ліки. Тут на відвідувачів чекає великий асортимент різноманітних товарів, а саме:
- лікарські засоби;
- товари медичного призначення;
- вітаміни (моновітаміни та комплекси);
- ліки індивідуального виготовлення;
- медтехніка;
- спортивне харчування;
- засоби гігієни;
- доглядова косметика;
- дитячі товари;
- товари для мам;
- товари для дому.
Каталог із фільтрами допоможе швидко знайти потрібні ліки чи товари для здоров’я, а доступні ціни й регулярні акції допоможуть заощадити, придбавши багато позицій зі знижками. Замовлення можна отримати максимально зручно: доставленням Новою поштою, Укрпоштою або кур’єром. Також доступний самовивіз із найближчої аптеки в зручний час.
МІС Аптека 9-1-1 щодня допомагає десяткам тисяч українців отримувати безоплатні життєво необхідні препарати та легко замовляти онлайн усе необхідне для турботи про здоров’я. Завдяки сучасним технологіям сервіс робить доступ до якісних препаратів швидким і безпечним навіть у найскладніші часи.