Для покращення здоров’я кожної людини, порятунку життів та підтримання громадського здоров’я держава запровадила програму реімбурсації Доступні ліки. Вона надає можливість певним категоріям пацієнтів отримувати безоплатні ліки, а їхню вартість компенсує держава.

Медична інформаційна система (МІС) Аптека 9-1-1 також приєдналася до державного проєкту. Пацієнти можуть отримати доступ до життєво необхідних препаратів у більше ніж 1 750 точках по всій Україні.

Як отримати безоплатні ліки з МІС Аптека 9-1-1

Наразі всі аптечні заклади мають приймати електронні рецепти за програмою Доступні ліки. Але не завжди це зручно — доведеться витрачати час, щоб зайти в аптеку, де потрібного препарату може просто не бути в наявності. Тож в пригоді стане бронювання ліків на сайті МІС Аптека 9-1-1. Щоб замовити ліки, необхідно виконати кілька простих кроків:

Перейти на сторінку сайту “Замовлення за е-рецептом” та вписати у відповідне поле номер електронного рецепту. Вибрати потрібні ліки зі списку запропонованих. Позначити потрібний заклад у списку (щоб забрати замовлення самовивозом) та натиснути кнопку “Забрати тут”. У зручний для вас час забрати замовлення в аптеці.

Завдяки державній ініціативі життя людей похилого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями стало значно простішим. МІС Аптека 9-1-1 бере участь у програмі від самого початку її впровадження. Це гарантує пацієнтам безперервний доступ до необхідних ліків у будь-який час.

Що ще пропонує МІС Аптека 9-1-1

На сайті МІС Аптека 9-1-1 можна замовити не лише медикаменти за програмою реімбурсації Доступні ліки. Тут на відвідувачів чекає великий асортимент різноманітних товарів, а саме:

лікарські засоби;

товари медичного призначення;

вітаміни (моновітаміни та комплекси);

ліки індивідуального виготовлення;

медтехніка;

спортивне харчування;

засоби гігієни;

доглядова косметика;

дитячі товари;

товари для мам;

товари для дому.

Каталог із фільтрами допоможе швидко знайти потрібні ліки чи товари для здоров’я, а доступні ціни й регулярні акції допоможуть заощадити, придбавши багато позицій зі знижками. Замовлення можна отримати максимально зручно: доставленням Новою поштою, Укрпоштою або кур’єром. Також доступний самовивіз із найближчої аптеки в зручний час.

МІС Аптека 9-1-1 щодня допомагає десяткам тисяч українців отримувати безоплатні життєво необхідні препарати та легко замовляти онлайн усе необхідне для турботи про здоров’я. Завдяки сучасним технологіям сервіс робить доступ до якісних препаратів швидким і безпечним навіть у найскладніші часи.

