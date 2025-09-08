Во Львовской области зарегистрировали седьмой случай ботулизма за год, на этот раз заболела 75-летняя жительница Самборского района, которая съела вяленую рыбу.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

75-летняя женщина заболела ботулизмом: что известно

На Львовщине 75-летняя жительница Самборского района обратилась к медикам с жалобами на головокружение, двоение в глазах, сухость во рту и затрудненное глотание.

В тот же день женщину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом ботулизм.

Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии, несмотря на то, что врачи ввели противоботулиническую сыворотку и проводят полный комплекс клинико-лабораторных обследований в соответствии с протоколами лечения.

С начала года во Львовской области это уже седьмой случай ботулизма.

Опасность ботулизма

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, которое возникает из-за потребления пищи, зараженной ботулотоксином.

Токсин представляет серьезную угрозу жизни, поскольку влияет на нервную систему человека. В тяжелых случаях больные могут даже умереть.

Чаще всего ботулизм возникает после употребления вяленой, копченой или консервированной продукции домашнего или сомнительного происхождения.

По данным эпидемиологического расследования, женщина отравилась именно из-за вяленой рыбы, которую приобрела в магазине.

Чтобы защитить себя и родных, специалисты не рекомендуют покупать рыбу, мясные изделия и консервы на стихийных рынках без соответствующих документов.

При первых симптомах отравления (нарушение зрения, глотания, слабость, сухость во рту) следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

