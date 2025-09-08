Сьомий випадок за рік: на Львівщині на ботулізм захворіла 75-річна жінка
У Львівській області зареєстрували сьомий випадок ботулізму за рік, цього разу захворіла 75-річна жителька Самбірського району, яка з’їла в’ялену рибу.
Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
75-річна жінка захворіла на ботулізм: що відомо
На Львівщині 75-річна жителька Самбірського району звернулася до медиків зі скаргами на запаморочення, двоїння в очах, сухість у роті та утруднене ковтання.
Того ж дня жінку госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з діагнозом ботулізм.
Наразі пацієнтка перебуває у важкому стані, попри те, що лікарі ввели протиботулінічну сироватку та проводять повний комплекс клініко-лабораторних обстежень відповідно до протоколів лікування.
Від початку року у Львівській області це вже сьомий випадок ботулізму.
Небезпека ботулізму
Ботулізм — це гостре інфекційне захворювання, яке виникає через споживання їжі, зараженої ботулотоксином.
Токсин становить серйозну загрозу життю, оскільки впливає на нервову систему людини. У важких випадках хворі можуть навіть померти.
За даними епідеміологічного розслідування, жінка отруїлась саме через в’ялену рибу, яку придбала у магазині.
Щоб захистити себе та рідних, фахівці не рекомендують купувати рибу, м’ясні вироби та консерви на стихійних ринках без відповідних документів.
За перших симптомів отруєння (порушення зору, ковтання, слабкість, сухість у роті) слід негайно звертатися по медичну допомогу.