У Львівській області зареєстрували сьомий випадок ботулізму за рік, цього разу захворіла 75-річна жителька Самбірського району, яка з’їла в’ялену рибу.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

75-річна жінка захворіла на ботулізм: що відомо

На Львівщині 75-річна жителька Самбірського району звернулася до медиків зі скаргами на запаморочення, двоїння в очах, сухість у роті та утруднене ковтання.

Того ж дня жінку госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з діагнозом ботулізм.

Наразі пацієнтка перебуває у важкому стані, попри те, що лікарі ввели протиботулінічну сироватку та проводять повний комплекс клініко-лабораторних обстежень відповідно до протоколів лікування.

Від початку року у Львівській області це вже сьомий випадок ботулізму.

Небезпека ботулізму

Ботулізм — це гостре інфекційне захворювання, яке виникає через споживання їжі, зараженої ботулотоксином.

Токсин становить серйозну загрозу життю, оскільки впливає на нервову систему людини. У важких випадках хворі можуть навіть померти.

Найчастіше ботулізм виникає після вживання в’яленої, копченої чи консервованої продукції домашнього або сумнівного походження.

За даними епідеміологічного розслідування, жінка отруїлась саме через в’ялену рибу, яку придбала у магазині.

Щоб захистити себе та рідних, фахівці не рекомендують купувати рибу, м’ясні вироби та консерви на стихійних ринках без відповідних документів.

За перших симптомів отруєння (порушення зору, ковтання, слабкість, сухість у роті) слід негайно звертатися по медичну допомогу.

