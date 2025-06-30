В Ровенской области зафиксировали еще один случай ботулизма: 9-летний ребенок съел консервы

В Ровенской области в третий раз за год зафиксирован случай ботулизма, на этот раз заболел ребенок 2016 года рождения, который употреблял консервированную продукцию.

Случай в Сарнах

Несмотря на постоянные предостережения медиков, случаи ботулизма продолжают регистрироваться в Украине.

9-летний ребенок обратился за медицинской помощью в пятницу, а уже на следующий день диагноз был подтвержден.

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Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков и получает необходимое лечение, включая противоботулиническую сыворотку.

Ровенский областной центр контроля и профилактики заболеваний начал эпидемиологическое расследование по установлению источника инфекции, проверке условий хранения и приготовления пищевых продуктов.

Что такое ботулизм: причины, симптомы и методы профилактики

Ботулизм — это серьезное пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям.

Основной причиной ботулизма является употребление испорченных продуктов, в частности вяленой или копченой рыбы и изделий из мяса.

Потенциально опасными являются все консервы, которые были недостаточно термически обработаны или хранились ненадлежащим образом.

Симптомы часто появляются постепенно. Нарушение зрения является одним из первых признаков, сопровождающихся жаждой, сухостью слизистых оболочек. Больные также могут ощущать “комок» в горле, боль при глотании.

Неврологическая симптоматика длится несколько дней и сопровождается общетоксическим синдромом — больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, повышение температуры тела.

В тяжелых случаях пациентов беспокоит ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке, дыхание становится поверхностным. Развивается дыхательная недостаточность, которая является причиной смерти.

Медики рекомендуют при малейшем подозрении на ботулизм срочно обратиться к врачу.

Успех лечения зависит от ранней диагностики, своевременной госпитализации и введения ботулинического и антитоксина.

Источник: Ровенский областной центр контроля и профилактики заболеваний

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