Фонд Елены Пинчук совместно с национальною сетью реабилитационных центров Recovery запустил учебную программу для психологов, работающих с ранеными украинскими военнослужащими с целью помочь им восстановить свою сексуальную и личную жизнь.

Почему эта программа так важна для наших воинов, как проходит отбор и подготовка специалистов – об этом и не только Фактам ICTV рассказала глава фонда Елены Пинчук, руководительница проекта Recovery. Сексуальная жизнь Ольга Сердюк.

Сексуальная реабилитация: почему это важно

— Начну с того, что наш фонд был первым, кто вообще поднял эту тему. Помню, как еще в 2022 году, сидела в офисе на этом же месте и думала, как мы можем использовать опыт фонда по развитию сексуальной культуры, сексуального образования за более чем в 20 лет. И в то же время отвечать на новые вызовы, которые поставило перед нами полномасштабное вторжение.

И тут вдруг — вот оно: сексуальная реабилитация! Помню свой восторг по этому поводу, мол, как же круто придумала.

Но погуглив, что по этому поводу говорит мир, поняла, что это все придумали задолго до меня. В других странах уже есть определенный опыт, наработки, специалисты.

И, собственно, с этой точки мы начали формировать собственную, уже украинскую повестку дня.

Возвращаясь к вопросу, почему это важно, скажу, что восстановление сексуальной жизни после тяжелого — не менее важный компонент, чем, к примеру, получить качественный протез.

Интимные отношения в жизни каждого человека, даже без травмы, это для него большая опора. И, соответственно, перенастроить их на новый лад с теми возможностями, которые есть у человека после ранения – это и есть задача сексуальной реабилитации.

То есть мы говорим о том, что каждый человек, с травмой или без, с инвалидностью различной степени, имеет право на отношения, на семью, на тепло, на уважение, на детей и, самое главное, на удовольствие.

Мы говорим о том, что при любом характере травмы человек может получать удовольствие и радость.

Подготовка суперкоманды специалистов

После того, как была сформулировано направление сексуальной реабилитации, мы привлекли специалистов из США, Израиля, Великобритании и Канады к формированию образовательной программы Recovery. Сексуальная жизнь.

Эта программа пока остается первой и единственной в Украине, по которой готовят специалистов по сексуальной реабилитации. С другой стороны, нам нужно было отобрать людей, которые были готовы проходить обучение и в дальнейшем интегрировать эти знания уже в работу со своими клиентами и пациентами.

Почему с клиентами и пациентами? Потому что, если мы говорим о психологической части работы, то это — клиент. Если о физической части, то — пациент.

Сексуальная реабилитация, собственно, находится на грани психологической и физиологической, физической поддержки человека в восстановлении после травмы.

И, соответственно, круг специалистов также включает в себя психологов, военных психологов, сексологов, специалистов по реабилитации.

На первом потоке нашего обучения мы действительно сосредоточились на психологах, работающих в реабилитационных центрах Recovery.

Вскоре получили первые отзывы и от специалистов, и непосредственно от пациентов.

Выяснилось, что пациентам-мужчинам, которых значительно больше, иногда очень трудно зайти в кабинет психолога, а это, как правило, женщина, и начать разговор о каких-то проблемах в своей сексуальной жизни, об отсутствии эрекции и так далее.

Ветераны говорили, что им было бы легче начать такой разговор со специалистом, который взаимодействует с ними на физическом уровне, например, видит их ампутацию, их травмы, учит, как принимать душ самостоятельно.

И тогда мы расширили круг специалистов до медиков первого контакта, с которыми легче начать разговор.

Замечу, что на сегодняшний день в протоколах реабилитации нет темы восстановления интимной жизни. Соответственно, пока мы работаем с теми специалистами, с которыми человеку комфортнее начать разговор.

А уже после того как, к примеру, реабилитолог, понимает, что нужна более углубленная поддержка, он перенаправляет пациента к узкому специалисту, например, к урологу или хирургу.

“Мы первые раскачали эту лодку”

На сегодня у нас прошло три потока обучения. Это трехмесячный курс, который состоит из 12 модулей. Программа предусматривает международную сертификацию. То есть, это довольно мощное обучение.

Среди этих трех когорт, которые уже прошли обучение, мы отобрали 17 человек, которые с сентября начали обучение в качестве тренеров, адаптируют программу сексуальной реабилитации на 100% к украинскому контексту. Поскольку не весь международный опыт является релевантным для нас: некоторые подходы, инструменты не работают с украинцами ввиду определенных культурных, ментальных и исторических особенностей.

Кроме того, в партнерстве с платформой Дія. Освіта мы создали образовательный онлайн-курс, который представим уже этой осенью. Он будет бесплатным, доступным для любого специалиста, который заинтересован в том, чтобы со своими пациентами поднимать эту тему и решать вопросы восстановления интимной жизни.

Сейчас мы инициируем создание рабочей группы при Министерстве здравоохранения чтобы разработать маршрут пациента и создать протоколы сексуальной реабилитации. Надо признать, что Минздрав очень открыт к теме сексуальной реабилитации, признает ее важность. То есть мы подходим к этому системно.

На сегодня, как человек, который является руководителем направления, могу с уверенностью сказать, что мы реально раскачали эту лодку. Мы подняли эту тему в информационную плоскость, на государственный уровень услуг.

То, что государство открыто и готово сотрудничать, это признание. Мы выходим за рамки частной инициативы частного фонда на национальный уровень. Это такой маркер достижений, я считаю.

Поэтому мы можем гордиться своей работой за два года. Это очень непростой и очень нелегкий путь. Но мы по нему уверенно и системно движемся.

Фото: Recovery

