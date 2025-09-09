Фонд Олени Пінчук спільно з національною мережею реабілітаційних центрів Recovery запустив навчальну програму для психологів, які працюють з пораненими українськими військовослужбовцями, з метою допомогти їм відновити своє сексуальне та особисте життя.

Чому ця програма така важлива для наших воїнів, як проходить відбір і підготовка фахівців – про це та не тільки Фактам ICTV розповіла голова фонду Олени Пінчук, керівниця проєкту Recovery. Сексуальне життя Ольга Сердюк.

Сексуальна реабілітація: чому це важливо

Почну з того, що наш фонд був першим, хто взагалі підняв цю тему. Пам’ятаю, як ще в 2022 році сиділа в офісі на цьому ж місці і думала, як ми можемо використовувати досвід фонду з розвитку сексуальної культури, сексуальної освіти за більш ніж 20 років. І в той же час відповідати на нові виклики, які поставило перед нами повномасштабне вторгнення.

І тут раптом – ось воно: сексуальна реабілітація! Пам’ятаю свій захват з цього приводу, мовляв, як же круто придумала.

Але погугливши, що з цього приводу говорить світ, зрозуміла, що це все придумали задовго до мене. В інших країнах вже є певний досвід, напрацювання, фахівці.

І, власне, з цієї точки ми почали формувати власний, вже український, порядок денний.

Повертаючись до питання, чому це важливо, скажу, що відновлення сексуального життя після важкої травми – не менш важливий компонент, ніж, наприклад, отримання якісного протеза.

Інтимні стосунки в житті кожної людини, навіть без травми, є для неї великою опорою. І, відповідно, переналаштувати їх на новий лад з тими можливостями, які є у людини після поранення – це і є завдання сексуальної реабілітації.

Тобто ми говоримо про те, що кожна людина, з травмою чи без, з інвалідністю різного ступеня, має право на стосунки, на сім’ю, на тепло, на повагу, на дітей і, найголовніше, на задоволення.

Ми говоримо про те, що за будь-якого характеру травми людина може отримувати задоволення і радість.

Підготовка суперкоманди фахівців

Після того як був сформований напрям сексуальної реабілітації, ми залучили фахівців із США, Ізраїлю, Великої Британії та Канади до формування освітньої програми Recovery. Сексуальне життя.

Ця програма поки що залишається першою і єдиною в Україні, за якою готують фахівців з сексуальної реабілітації. З іншого боку, нам потрібно було відібрати людей, які були готові проходити навчання і надалі інтегрувати ці знання вже в роботу зі своїми клієнтами та пацієнтами.

Чому з клієнтами і пацієнтами? Бо якщо ми говоримо про психологічну частину роботи, то це – клієнт. Якщо про фізичну частину, то пацієнт.

Сексуальна реабілітація, власне, на межі психологічної та фізіологічної, фізичної підтримки людини у відновленні після травми.

І, відповідно, коло фахівців також включає в себе психологів, військових психологів, сексологів, фахівців з реабілітації.

На першому потоці нашого навчання ми дійсно зосередилися на психологах, які працюють в реабілітаційних центрах Recovery.

Незабаром отримали перші відгуки і від фахівців, і безпосередньо від пацієнтів.

З’ясувалося, що пацієнтам-чоловікам, яких значно більше, іноді дуже важко зайти в кабінет психолога, а це зазвичай жінка, і почати розмову про якісь проблеми в своєму сексуальному житті, про відсутність ерекції і так далі.

Ветерани говорили, що їм було б легше розпочати таку розмову з фахівцем, який взаємодіє з ними на фізичному рівні, наприклад, бачить їх ампутацію, їх травми, навчає, як приймати душ самостійно.

І тоді ми розширили коло фахівців до медиків першого контакту, з якими легше розпочати розмову.

Зауважу, що на сьогодні у протоколах реабілітації немає теми відновлення інтимного життя. Відповідно, поки ми працюємо з тими фахівцями, з якими людині комфортніше розпочати розмову.

А вже після того, як, наприклад, реабілітолог розуміє, що потрібна більш поглиблена підтримка, він перенаправляє пацієнта до вузького фахівця, наприклад, до уролога або хірурга.

“Ми перші розгойдали цей човен”

На сьогодні у нас пройшло три потоки навчання. Це тримісячний курс, який складається з 12 модулів. Програма передбачає міжнародну сертифікацію. Тобто це досить потужне навчання.

Серед цих трьох когорт, які вже пройшли навчання, ми відібрали 17 осіб, які з вересня почали навчання як тренери та адаптують програму сексуальної реабілітації на 100% до українського контексту. Оскільки не весь міжнародний досвід є релевантним для нас: деякі підходи, інструменти не працюють з українцями з огляду на певні культурні, ментальні та історичні особливості.

Крім того, в партнерстві з платформою Дія. Освіта ми створили освітній онлайн-курс, який представимо вже восени. Він буде безкоштовним, доступним для будь-якого фахівця, який зацікавлений у тому, щоб зі своїми пацієнтами піднімати цю тему і вирішувати питання відновлення інтимного життя.

Зараз ми ініціюємо створення робочої групи при Міністерстві охорони здоров’я задля розпрацювання маршруту пацієнта та створення протоколів сексуальної реабілітації. Треба визнати, що МОЗ дуже відкрите до теми сексуальної реабілітації, визнає її важливість. Тобто ми підходимо до цього системно.

На сьогодні як людина, яка є керівником напряму, можу з упевненістю сказати, що ми реально розгойдали цей човен. Ми підняли цю тему в інформаційну площину, на державний рівень послуг.

Те, що держава відкрита і готова співпрацювати, це визнання. Тобто ми виходимо за рамки приватної ініціативи приватного фонду на національний рівень. Це такий маркер досягнень, я вважаю.

Тому ми можемо пишатися своєю роботою за два роки. Це дуже непростий і дуже нелегкий шлях. Але ми по ньому впевнено і системно рухаємося.

Фото: Recovery

