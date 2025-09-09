За три роки з моменту свого створення в 2020 році Фонд Всесвітньої організації охорони здоров’я отримав багатомільйонні пожертви на тлі приховування особистостей донорів.

Експерти та активісти висловлюють занепокоєння тим, що великий бізнес відіграє дедалі більшу роль у формуванні політики організації.

Тіньові доходи ВООЗ: що відомо

У новому звіті дослідників з Единбурзького університету йдеться, що до кінця 2023 року (останній рік, за який є дані) на рахунки Фонду перераховано близько $83 млн корпоративних пожертв. Особистості приблизно 60% жертводавців цієї суми приховані.

Автори звіту виявили, що рівень тіньових пожертв зростає з кожним роком: у 2023 році 80% фінансування Фонду надійшло від анонімних джерел. Водночас внески сягнули щонайменше $100 тис., що на 15% більше, ніж у перший рік.

Зазначається, що згідно зі звітами ВООЗ найбільша сума асигнувань йде на “експлуатаційні витрати”, що, на думку критиків, є розпливчастим терміном.

– Низький рівень прозорості донорської допомоги потенційно піддає ВООЗ ризику передбачуваної шкоди репутації або неправомірного впливу, – пишуть автори доповіді.

За їхніми словами, оприлюднені корпоративні пожертви свідчать про те, що гроші часто надаються для фінансування пріоритетних завдань донорів, а не ВООЗ.

Зазначається, що результати були отримані незабаром після того, як США припинили фінансування ВООЗ, що поставило організацію в складне фінансове становище і, ймовірно, змусить її в найближчому майбутньому ще більше покладатися на внески корпоративних донорів.

ВООЗ в основному фінансується державами-членами та Фондом Білла і Мелінди Гейтс. В організації постійно наголошують на необхідності збільшення джерел доходу.

