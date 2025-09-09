Во французском городе Безансон начались судебные слушания по делу 53-летнего анестезиолога Фредерика Пешье. Врача обвиняют в умышленном отравлении 30 пациентов в двух клиниках в период между 2008 и 2017 годами. 12 из них скончались.

Умышленное отравление пациентов: что известно

Сообщается, что в судебном процессе примут участие более 150 свидетелей, представляющих пострадавших пациентов.

Сам Пешье заявляет, что против него нет никаких доказательств.

Стало известно, что первые серьезные обвинения против анестезиолога появились в 2007 году после того, как 36-летняя Сандра Симард, которой сделали операцию на позвоночнике, впала в кому под воздействием препарата, который ей ввел Пешье.

Выяснилось, что внутривенные препараты, которые использовались для ее лечения, показали концентрацию калия, в 100 раз превышающую ожидаемую дозу, и местные прокуроры забили тревогу.

Еще одной жертвой анестезиолога стал 70-летний пациент. Однако сам Пешье заявил, что ему подбросили фальшивые пакетики парацетамола. Врач также утверждает, что серьезные побочные эффекты и остановки сердца случались и после его увольнения из клиники в 2017 году.

Однако расследование показало, что еще в 2008 году фиксировались случаи серьезного побочного эффекта анестезии и касались пациентов в возрасте от четырех до 89 лет.

Все они произошли в двух крупных медицинских центрах в Безансоне, где работал Пешье – поликлинике Франш-Конте и клинике Сен-Венсан.

В 2009 году троих пациентов без истории сердечных заболеваний пришлось реанимировать в поликлинике Франш-Конте во время незначительных операций.

Следователи обнаружили еще 12 подозрительных случаев, когда пациентов не смогли реанимировать по непонятным причинам.

Так, в октябре 2008 года 53-летний Дамиен Илен скончался в результате остановки сердца после плановой операции на почках. Анализы показали, что ему ввели потенциально смертельную дозу препарата лидокаин.

Пешье предъявлены обвинения в том, что он подмешивал препараты во внутривенное лекарство, чтобы вызвать остановку сердца, чтобы отомстить коллегам.

По словам прокуроров, анестезиолог был “общим знаменателем” по всем делам об отравлении.

Судебный процесс продлится до декабря, а подсудимый будет оставаться на свободе под надзором. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

