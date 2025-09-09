Звинувачують в умисному отруєнні пацієнтів: у Франції судять анестезіолога
- У Безансоні розпочався суд над 53-річним анестезіологом, якого підозрюють в умисному отруєнні пацієнтів у двох клініках.
- Слідство пов’язує лікаря з 30 випадками отруєння, з яких 12 завершилися смертю.
- У процесі планують заслухати понад 150 свідків, лікар заперечує свою провину.
У французькому місті Безансон розпочалися судові слухання у справі 53-річного анестезіолога Фредеріка Пешьє. Лікаря звинувачують в умисному отруєнні 30 пацієнтів у двох клініках в період між 2008 і 2017 роками. 12 з них померли.
Умисне отруєння пацієнтів: що відомо
Повідомляється, що в судовому процесі візьмуть участь понад 150 свідків, які представляють постраждалих пацієнтів.
Сам Пешьє заявляє, що проти нього немає жодних доказів.
Перші серйозні звинувачення проти анестезіолога з’явилися в 2007 році після того, як 36-річна Сандра Сімард, якій зробили операцію на хребті, впала в кому під впливом препарату, який їй ввів Пешьє.
З’ясувалося, що у введених їй внутрішньовенних препаратах концентрація калію перевищувала в 100 разів очікувану дозу, і місцеві прокурори забили на сполох.
Ще однією жертвою анестезіолога став 70-річний пацієнт. Однак сам Пешьє заявив, що йому підкинули фальшиві пакетики парацетамолу. Лікар також стверджує, що серйозні побічні ефекти і зупинки серця траплялися і після його звільнення з клініки в 2017 році.
За даними розслідування, ще у 2008 році фіксувалися випадки серйозного побічного ефекту анестезії і стосувалися пацієнтів віком від чотирьох до 89 років.
Всі вони сталися в двох великих медичних центрах у Безансоні, де працював Пешьє – поліклініці Франш-Конте і клініці Сен-Венсан.
У 2009 році трьох пацієнтів без історії серцевих захворювань довелося реанімувати в поліклініці Франш-Конте під час незначних операцій.
Слідчі виявили ще 12 підозрілих випадків, коли пацієнтів не змогли реанімувати з незрозумілих причин.
Так, у жовтні 2008 року 53-річний Даміен Ілен помер від зупинки серця після планової операції на нирках. Згідно з результатами аналізів, йому ввели потенційно смертельну дозу препарату лідокаїн.
Пешьє звинувачують у підмішуванні препаратів у внутрішньовенні ліки для зупинки серця пацієнтів. За версією слідства, чоловік це робив, щоб помститися колегам.
За словами прокурорів, анестезіолог був “спільним знаменником” у всіх справах про отруєння.
Судовий процес триватиме до грудня, а підсудний залишатиметься на волі під наглядом. Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув’язнення.