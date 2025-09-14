Врач общей практики Кайван Хан назвал семь ключевых привычек, которые помогут подготовиться к сезону гриппа и быстро выздороветь, если вы все же заболеете.

Семь привычек против гриппа: что известно

С приближением сезона гриппа меры по защите становятся как никогда актуальными.

Хотя вакцинация от гриппа остается краеугольным камнем профилактики, повседневные привычки, такие как сон, питание и гигиена рук, могут сыграть важную роль в поддержании иммунитета.

Итак, вот рекомендации терапевта.

1. Ранняя вакцинация — один из самых эффективных способов защиты от сезонного гриппа и уменьшить тяжесть симптомов в случае заболевания.

Однако, поскольку иммунитет после прививки формируется примерно через две недели, рекомендуется записаться на прием к врачу общей практики до начала всплеска заболеваемости, в идеале до октября.

2. Глубокий сон регулирует выработку цитокинов – белков, помогающих бороться с воспалением, а также клеток и антител, борющихся с инфекцией.

Именно поэтому постоянный непрерывный сон продолжительностью не менее 7-9 часов каждую ночь может укрепить вашу защиту от вирусов, таких как грипп.

3. Сбалансированное питание может помочь укрепить способность вашего организма противостоять сезонным заболеваниям.

На практике, наполнение тарелки ярким сочетанием фруктов, овощей и нежирных белков не только обеспечивает организм этими жизненно важными питательными веществами, но и отвечает потребностям организма в усилении иммунитета.

4. Мытье рук — простая, но действенная привычка, снижающая риск вирусных инфекций.

Вирусы могут часами выживать вне организма, легко распространяясь через загрязненные поверхности и через немытые руки.

Кроме того, наличие дезинфицирующих средств на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60% может стать хорошим запасным вариантом в дороге.

5. Запасайтесь необходимыми безрецептурными препаратами.

Небольшой запас средств первой необходимости в сезон гриппа может избавить вас от стрессового похода в аптеку, если вы не можете выйти из дома.

Поэтому убедитесь, что у вас достаточно безрецептурных препаратов первой необходимости, таких как парацетамол, ибупрофен и леденцы от горла.

Солевые спреи также могут быть полезны, если вы склонны к заложенности носа, что обычно случается в начале инфекции.

6. Проактивно лечите хронические заболевания.

Поскольку грипп в первую очередь поражает нос, горло и легкие, у людей с респираторными заболеваниями может развиться более высокий риск осложнений.

Примерами таких заболеваний могут быть бронхиальная астма, заболевания легких или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Людям с астмой или хроническими заболеваниями легких также может быть полезно провести аллергические пробы для выявления факторов, которые могут ухудшить исходные симптомы и повысить уязвимость во время сезона гриппа.

7. Знайте, когда следует оставаться дома, а когда обращаться за помощью.

Если у вас появились симптомы гриппа, домашний отдых помогает предотвратить распространение вируса и способствует более быстрому выздоровлению.

Однако вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если симптомы ухудшаются или если вы входите в группу высокого риска.

Не игнорируйте постоянные симптомы, которые на первый взгляд кажутся управляемыми, такие как высокая температура, одышка или боль в груди, поскольку они могут перерасти в серьезные осложнения, которые могут привести к госпитализации.

Источник: Express

