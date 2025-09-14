Лікар загальної практики Кайван Хан назвав сім ключових звичок, які допоможуть підготуватися до сезону грипу і швидко одужати, якщо ви все ж захворієте.

Сім звичок проти грипу: що відомо

З наближенням сезону грипу заходи щодо захисту стають як ніколи актуальними.

Хоча вакцинація від грипу залишається наріжним каменем профілактики, повсякденні звички, такі як сон, харчування та гігієна рук, можуть відіграти важливу роль у підтримці імунітету.

Отже, ось рекомендації терапевта.

1. Рання вакцинація – один з найефективніших способів захисту від сезонного грипу і зменшення тяжкості симптомів у разі захворювання.

Однак, оскільки імунітет після щеплення формується приблизно через два тижні, рекомендується записатися на прийом до лікаря загальної практики до початку сплеску захворюваності, в ідеалі до жовтня.

2. Глибокий сон регулює вироблення цитокінів – білків, що допомагають боротися із запаленням, а також клітин і антитіл, що борються з інфекцією.

Саме тому постійний безперервний сон тривалістю не менше 7-9 годин щоночі може зміцнити ваш захист від вірусів, таких як грип.

3. Збалансоване харчування може допомогти зміцнити здатність вашого організму протистояти сезонним захворюванням.

На практиці, наповнення тарілки яскравим поєднанням фруктів, овочів і нежирних білків не тільки забезпечує організм цими життєво важливими поживними речовинами, але і відповідає потребам організму в посиленні імунітету.

4. Миття рук – проста, але дієва звичка, що знижує ризик вірусних інфекцій.

Віруси можуть годинами виживати поза організмом, легко поширюючись через забруднені поверхні і через немиті руки.

Крім того, наявність дезінфікувальних засобів на спиртовій основі з вмістом спирту не менше 60% може стати хорошим запасним варіантом в дорозі.

5. Запасайтеся необхідними безрецептурними препаратами.

Невеликий запас засобів першої необхідності в сезон грипу може позбавити вас від стресового походу в аптеку, якщо ви не можете вийти з дому.

Тому переконайтеся, що у вас достатньо безрецептурних препаратів першої необхідності, таких як парацетамол, ібупрофен і льодяники від горла.

Сольові спреї також можуть бути корисні, якщо ви схильні до закладеності носа, що зазвичай трапляється на початку інфекції.

6. Проактивно лікуйте хронічні захворювання.

Оскільки грип передовсім вражає ніс, горло і легені, у людей з респіраторними захворюваннями може розвинутися більш високий ризик ускладнень.

Прикладами таких захворювань можуть бути бронхіальна астма, захворювання легенів або хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ).

Людям з астмою або хронічними захворюваннями легенів також може бути корисно провести алергічні проби для виявлення факторів, які можуть погіршити симптоми і підвищити вразливість під час сезону грипу.

7. Знайте, коли слід залишатися вдома, а коли звертатися по допомогу.

Якщо у вас з’явилися симптоми грипу, домашній відпочинок допомагає запобігти поширенню вірусу і сприяє швидшому одужанню.

Однак вам слід негайно звернутися за медичною допомогою, якщо симптоми погіршуються або якщо ви належите до групи високого ризику.

Не ігноруйте постійних симптомів, які спершу здаються такими, якими можна керувати (висока температура, задишка або біль у грудях), оскільки вони можуть перерости в серйозні ускладнення, які можуть призвести до госпіталізації.

